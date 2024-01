Welkom achter de schermen bij FORMULE 1 Magazine! Onze verslaggevers zijn bij elke Grand Prix aanwezig en delen in deze rubriek hun persoonlijke, opvallendste en leukste momenten van dit seizoen. Met vandaag André in Hongarije.

Sinds twee jaar verblijf ik bij de Hongaarse GP dankzij de gastvrijheid van de Nederlandse manager in een klassiek vijfsterrenhotel, het Corinthia. Centraal gelegen, geweldig ontbijt en binnen vijf minuten draai ik de huurauto de M3 op naar de Hungaroring. Oók belangrijk.

Normaal gesproken staat ons budget het niet toe bij races zo’n luxe hotelkamer te boeken. Tegenwoordig helemaal niet meer: de prijzen zijn door de populariteit van de Formule 1 overal door het dak geschoten. Het is maar goed dat we veel vaste adresjes hebben, want voor de lulligste (vaak gedateerde) kamers betaal je een godsvermogen. De prijs/kwaliteit verhouding is helemaal zoek. Of het nou in Austin, Miami of Jeddah is.

Eén keer per jaar enige luxe voelt als een hemels geschenk. Je went er snel aan, maar een maand later lig ik in Monza alweer in een achterafhotel op een industrieterrein in een eenpersoonsbed. Niks mis mee, begrijp me goed. Want de uitbater van ons Italiaanse hotel is inmiddels bijna familie. We komen daar alleen nooit racefans tegen.

In Boedapest is dat anders, zo heb ik de afgelopen jaren ontdekt. De Nederlandse hotelmanager kent namelijk vanuit zijn eerdere functie bij het Hilton in Bakoe (het perscentrum van de Azerbeidzjaanse GP is er gehuisvest) nogal wat coureurs en prominente teamleden. Sinds zijn transfer naar de Hongaarse metropool heeft hij die contacten goed onderhouden en ze tegen aantrekkelijke tarieven uitgenodigd in zijn nieuwe hotel.

Eén van de vaste gasten is, onder andere, Günther Steiner, Haas’ teambaas die er met nogal wat collega’s verblijft. Maar de bekendste is Carlos Sainz, de Spaanse helft van Ferrari’s rijdersduo. Elke ochtend en avond weer staan er bij zowel de voor- als achteringang hordes fans te wachten tot Sainz met zijn gevolg in (uiteraard) een sportieve Ferrari arriveert. Het is de gewenste soort publiciteit die het Corinthia op de kaart zet. En met Sainz heeft de manager wat dat betreft in de roos geschoten: de Spanjaard neemt elke keer weer uitgebreid en ongedwongen de tijd alle fans te bedienen met een handtekening, praatje of selfie.

Waarschijnlijk heeft hij in juli ditmaal geen concurrentie van Johnny Depp. De filmster verbleef afgelopen GP ook in het Corinthia en trok nogal wat groupies aan. De acteur bleef met zijn muzikale vriend Alice Cooper echter een week lang op de hotelkamer hangen. En daar koopt de manager publicitair natuurlijk helemaal niets voor.

Gelukkig voor hem is Carlos er komende zomer weer.

