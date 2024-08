De Grand Prix van Nederland biedt niet alleen actie op het circuit, maar ook achter de schermen gebeurt er van alles. In deze fotoserie geven we je een exclusieve inkijk op wat er zich afspeelt tijdens de mediadag op Circuit Zandvoort. Van een echt Nederlands draaiorgel in de paddock tot serieuzere voorbereidingen in de pitstraat – neem een kijkje achter de schermen op het circuit van de Dutch GP.

Op de uitgelichte foto: olympisch kampioen Harrie Lavreysen, die onlangs in Parijs drie gouden medailles won. De baanwielrenner reed op donderdag een ronde over het circuit van Zandvoort.

Stilte voor de storm… Vanochtend was het nog lekker rustig in de paddock. (FORMULE 1 Magazine)

Abbi Pulling van Rodin Motorsport met Jessica Hawkins van Aston Martin F1 Team. (Getty Images)

Deze banden zullen we wel nodig hebben dit weekend. Ze staan bij Ferrari in ieder geval klaar. (FORMULE 1 Magazine)

LEES OOK: UPDATE | Weerbericht GP Zandvoort: Harde wind en hoosbuien

Nico Hülkenberg met Prins Bernhard van Oranje-Nassau. (Motorsport Images)

De medical car voor de Dutch GP. Zou deze auto nodig zijn dit weekend? (FORMULE 1 Magazine)

Bij Ferrari worden de ramen nog even snel gewassen zodat alles er perfect uitziet. (FORMULE 1 Magazine)

Robert Shwartzman, reservecoureur bij motorpartner Ferrari, rijdt morgen tijdens de eerste vrije training in de auto van Valtteri Bottas. Kan hij een goede indruk achterlaten? (Motorsport Images)

Lando Norris en Oscar Piastri, teamgenoten bij McLaren F1 Team hebben een kleine pauze bij hun motorhome. Waar zouden ze naar kijken? Waarschijnlijk de stroopwafelkraam. (Motorsport Images)

Iemand die op de fiets een ronde rijdt op het circuit. Dat moet Valtteri Bottas wel zijn. (Getty Images)

Een draaiorgel kan natuurlijk niet ontbreken in de paddock. (FORMULE 1 Magazine)

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!