Het Formule 1-seizoen krijgt zondag in Abu Dhabi een zinderende apotheose met nog drie kanshebbers op de wereldtitel. Wie gaat het worden: Lando Norris, Oscar Piastri of toch Max Verstappen? Deze week tellen we af met drie vragen aan bekende landgenoten van binnen en buiten de sport. Vandaag deel 2: Wetenschapsjournalist en natuurwetenschapper Diederik Jekel, bekend van tv én zijn theatercollege ‘De kunst in kunstmatige intelligentie zien’. “Max ploetert door tot het bittere einde.“

– Hoe heb je het Formule 1-seizoen tot nu toe gevolgd?

“Dit jaar heb ik het een beetje vanaf de zijlijn gevolgd, maar ik blijf het natuurlijk wel volgen. Vooral de techniek erachter vind ik erg leuk en interessant om te volgen, en om te zien wat voor slimme trucs ze nu weer uithalen. Wat ik meegekregen heb is dat de absolute onverslaanbaarheid van Max, die een beetje deed denken aan de tijd van Schumacher, dat daar natuurlijk stevig aan getornd werd, door een team waarvan je ook een paar jaar geleden dacht: ‘Nou, die gaan nog geen deuk in een pakje boter racen’. En wat Zak Brown met het hele team heeft gedaan, is ongelooflijk. Ik dacht van: ‘Goh, dit is in principe wel klaar voor Max’, en dat maakt het ook natuurlijk wel weer spannend. Maar de consistentie van Max, dat is toch altijd wat hem zo onderscheidt van de rest. Hij blijft gewoon consistent doorploeteren tot het bittere einde. En nou lijkt het toch ineens weer spannend te worden.”

– Wie wordt er wereldkampioen?

“Ik als Nederlander zou het natuurlijk superleuk vinden als Max zijn vijfde wereldtitel pakt. Maar ik vind eigenlijk wel dat McLaren en Lando, die natuurlijk een ongelooflijk talent is, gezien zijn seizoen eigenlijk zouden moeten winnen. Als Nederlander vind ik het logisch dat ik het leuker vind als Max wint. Toch moet ik eerlijk zeggen dat het ook prima is als Norris hem gewoon pakt. Als hij op het podium staat – en dat is natuurlijk niet zo gek – dan heeft hij gewoon gewonnen. Ik vind het ongelooflijk knap wat zij met dat team hebben bereikt; dat vind ik echt heel bijzonder. Dus ik gun het Norris zeker. Als Nederlander, nogmaals, meh. Maar als Formule 1-kijker vind ik het voor Norris ook heel erg cool.”

– Hoe ga je zondag de finalerace in Abu Dhabi kijken?

“Zondag zal ik de finalerace in Abu Dhabi waarschijnlijk een beetje zijdelings volgen terwijl ik in huis aan het klussen ben – wat helaas echt moet gebeuren. Waarschijnlijk luister ik vooral via de radio, op de achtergrond, terwijl ik bezig ben.”

