Het Formule 1-seizoen krijgt zondag in Abu Dhabi een zinderende apotheose met nog drie kanshebbers op de wereldtitel. Wie gaat het worden: Lando Norris, Oscar Piastri of toch Max Verstappen? Deze week tellen we af met drie vragen aan bekende landgenoten van binnen en buiten de sport. Vandaag deel 3: Ex-profrenner Niki Terpstra, tegenwoordig ploegleider bij Soudal Quick-Step. “Het werd ineens toch weer retespannend!“

– Hoe heb je het Formule 1-seizoen tot nu toe gevolgd?

“De eerste helft van het seizoen heb ik intensief gevolgd. Maar op zo’n twee derde leek het erop dat McLaren alles op het gemak ging winnen en toen keek ik toch wat minder intensief. Niet dat ik een Grand Prix heb overgeslagen, maar ik volgde bijvoorbeeld niet meer in detail alle nieuwsberichten. Ik miste gewoon de spanning. Maar na de zomerstop werd het ineens toch weer retespannend ik zat ik er weer helemaal in. Ik kan echt genieten van die onderlinge strijd en de psychologische oorlogvoering die er gevoerd wordt. Ik volg het nu écht intens!”

– Wie wordt er wereldkampioen?

“Ja, realistisch gezien toch wel Lando Norris. Dit laatste circuit ligt die McLaren ook gewoon goed. Het is niet reëel dat hij maar vierde of lager over de finish komt, maar er kunnen natuurlijk gekke dingen gebeuren. Zeker daar. Dus laten we hopen dat Max het dan toch redt!”

– Hoe ga je zondag de finalerace in Abu Dhabi kijken?

“Zondag kijk ik de race lekker thuis op de bank. Ik wil dan niet gestoord worden en wil zeker geen pottenkijkers om me heen die er geen verstand van hebben. Ik ga die race gewoon zelf met volle focus kijken.”

Niki Terpstra is een groot fan van autosport en kruipt zelf ook geregeld achter het stuur.

