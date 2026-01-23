Racing Bulls-teambaas Alan Permane ziet mogelijke voordelen voor rookie Arvid Lindblad, die met de invoering van ingrijpende nieuwe reglementen zijn debuut maakt. De jonge Brits-Zweedse coureur is door Red Bull gepromoveerd van zijn Formule 2-stoel bij Campos naar het zusterteam uit Faenza. Permane legt uit dat de nieuwe regels Lindblad kansen bieden om op een veilige en gestructureerde manier ervaring op te doen.

“Ja, de overstap van Formule 2 naar Formule 1 is een enorme stap”, gaf Permane toe tegenover MotorsportWeek. “Het is veel groter dan de stap van bijvoorbeeld Formule 3 naar Formule 2. Natuurlijk zal hij dus veel in de simulator rijden. Het team én Arvid (Lindblad, red.) hebben het geluk dat hij zich dit seizoen, door de reglementswijzigingen, net als iedereen moet aanpassen. Het feit dat er drie keer zoveel testdagen zijn als voorgaande jaren zal hem enorm helpen. In plaats van anderhalve dag heeft hij er nu vier en een halve; dat is een grote verandering. Ik weet zeker dat dat hem goed zal doen.”

Eerste spin is een feit

Arvid Lindblad vervangt Isack Hadjar, die na een indrukwekkend debuutseizoen bij Racing Bulls is gepromoveerd naar hoofdteam Red Bull. Naast viervoudig wereldkampioen Max Verstappen wordt de jonge Parijzenaar, die vorig jaar zijn eerste podiumplaats behaalde, opnieuw in het diepe gegooid. Permane plaatst daar een tegengeluid tegenover en wijst op de voordelen van Red Bulls aanpak bij het opleiden van jong talent. “Je kunt het van twee kanten bekijken”, zei hij. “Je zou kunnen zeggen dat Red Bull een schone lei betekent voor Hadjar. Maar hij moet niet alleen de nieuwe auto onder de knie krijgen, hij moet ook leren functioneren binnen een nieuw team. Dat is dubbel zoveel werk.”

“We willen Arvid gewoon zo goed mogelijk voorbereiden”, vervolgde Permane optimistisch. “Dit team is erg goed in het begeleiden van jonge coureurs. We helpen hen waar we kunnen en zorgen ervoor dat ze zich volledig kunnen concentreren op hun rijvaardigheid en de verschillende auto’s. We kijken er dus naar uit dat hij aan de start verschijnt.” Deze week reed de 18-jarige coureur al enkele testmeters op Imola tijdens een speciale filmdag. De activiteiten van Racing Bulls werden echter geteisterd door uitzonderlijke weersomstandigheden; ijs op de baan zorgde ervoor dat Lindblad minimaal één keer de controle verloor en in de rondte ging.

