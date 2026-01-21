Arvid Lindblad is vooralsnog niet heel goed aan zijn Formule 1-debuutjaar begonnen. De Britse coureur mocht op dinsdag voor het eerst plaatsnemen in de 2026-bolide van zijn nieuwe renstal Racing Bulls tijdens een shakedown op Imola. Door de natte omstandigheden verloor Lindblad echter de controle over zijn auto en spinde hij in de Villeneuve-chicane.

Na Audi en Cadilllac was het tijd voor Racing Bulls om de 2026-auto de eerste testkilometers te laten maken tijdens een shakedown. Het zusterteam van Red Bull vertrok daarvoor naar het circuit van Imola, waar zowel Liam Lawson als Arvid Lindblad voor het eerst in de VCARB03 mocht plaatsnemen. Lawson reed probleemloos zijn rondes, voordat hij het stuur doorgaf aan zijn kersverse teamgenoot. Helaas voor Lindblad gingen zijn rondes minder vlekkeloos.

Spin

De Britse coureur reed de baan op onder regenachtige omstandigheden, waardoor het circuit glad was. Lindblad verloor de controle over de bolide en spinde van de baan af bij de Villeneuve-chicane. De VCARB03 stond vervolgens vast in de grindbak. De auto liep bij het incident niet veel schade op en Lindblad wist te voorkomen dat hij tegen de vangrail botste. De bolide moest wel door een takelwagen weer naar de garage worden teruggebracht.

Het incident vond plaats tijdens een zogenoemde ‘Demonstration Event’ van Racing Bulls. De bolide mag dan maar vijftien kilometer op het circuit rijden. Een dag later vindt de filmdag van Racing Bulls alweer plaats, waarbij het team tweehonderd kilometer in hun 2026-bolide mag afleggen.

