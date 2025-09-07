Alexander Albon kende in Italië een fantastische race: hij ging van P14 op de grid naar een knappe zevende plaats aan de finish. Albon laat zodoende in Monza zien waarom hij als een van de meest consistente coureurs in het middenveld geldt. “Het ging erg gemakkelijk.”

De coureur van Williams reed vanaf de start maar liefst 42 ronden op de harde band, een strategie die hem hielp om veel coureurs in te halen. “De bandenslijtage was goed en we hadden de snelheid ook. Dat was al het hele weekend zo, alleen lieten we dat in de kwalificatie niet zien.”

In de race kwam het toch nog goed. Albon: “De coureurs voor mij haalden nieuwe banden, ik bleef maar doorgaan. We gingen sneller en sneller in elke ronde die we reden. Het was eerlijk gezegd een best makkelijke race.”

Albon is nu Kimi Antonelli gepaseeerd in de WK-stand: hij heeft de zevende plek overgenomen van de jonge Italiaan. De strijd tussen de coureurs van respectievelijke Williams en Mercedes is echter nog lang niet gestreden. “Ik geloof dat we tot aan Abu Dhabi blijven vechten met Kimi”, voorspelt Albon.

Lees hier alles over GP Italië

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.