Ook het team van Williams heeft haar 2026-uitdager de eerste kilometers laten rijden. De Britse renstal besloot om niet mee te doen aan de shakedown in Barcelona, maar liet in de week na de Spaanse testdagen alsnog de FW48 een paar rondes rijden op Silverstone. Zowel Alexander Albon als Carlos Sainz, coureurs bij Williams, is blij met de nieuwe bolide: ‘Een geslaagde shakedown’.

Williams was het enige team dat besloot om de shakedown in Barcelona over te slaan. De Britten wilden zich liever richten op een ‘bredere voorbereiding’ voor het 2026-seizoen. De week nadat de andere teams de testdagen in Barcelona hebben afgesloten, liet ook Williams hun gloednieuwe uitdager, de FW48, voor het eerst op een circuit rijden. Tijdens een filmdag afgelopen woensdag en gehuld in een speciale testlivery was de bolide voor het eerst te zien op het circuit van Silverstone.

‘Vrij goede dag’

Zowel Alexander Albon als Carlos Sainz mocht achter het stuur plaatsnemen. Volgens de Brits-Thaise coureur verliep de eerste testdag goed. “Dat was een geslaagde shakedown!” vertelt Albon in het officiële persbericht van Williams. “Er zijn natuurlijk nog wat gegevens om te bekijken en punten om te verbeteren, maar over het algemeen was het een vrij goede dag. We hadden redelijk weer voor Silverstone in deze tijd van het jaar en ik ben blij dat ik eindelijk in de auto zit en met de FW48 kan rijden.”

Ook teamgenoot Carlos Sainz was blij dat hij zijn eerste ronden in de FW48 heeft kunnen rijden. “Het is altijd een spannende, speciale dag voor de coureurs, de monteurs en het hele team, en iedereen heeft hard gewerkt om de auto vandaag op de baan te krijgen”, neemt de Spanjaard zijn petje af voor zijn renstal. “Het was een typische winterdag op Silverstone, dus we hebben ons gericht op het rijden van onze eerste paar ronden en het voltooien van ons shakedown-plan. Over een paar dagen vliegen we naar Bahrein, waar we ons zullen storten op meer complete run-plannen, dus ik kijk ernaar uit!” Op 11 februari beginnen de volgende drie testdagen in Bahrein, waar ook Williams dit keer van de partij zal zijn.

Bekijk de eerste kilometers van de FW48 hier:

