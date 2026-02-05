Lando Norris verklapt welke coureur staat te popelen om hem op te volgen als wereldkampioen: George Russell. De Mercedes-coureur wordt sinds de shakedown in Barcelona ook gezien als de grootste kanshebber voor de titel in 2026. De W17, de nieuwe auto van de Zilverpijlen, maakte met name op het gebied van betrouwbaarheid indruk. Norris snapt daarom wel waarom Russell nu steeds vaker wordt genoemd als toekomstig kampioen: ‘Het feit dat ik de titel heb gewonnen, heeft hem nog hongeriger gemaakt’, verklapt hij.

Lando Norris staat in 2026 voor het eerst als regerend wereldkampioen op de grid, maar de Brit is voorafgaand aan het nieuwe seizoen niet de favoriet voor de titel. Ook Max Verstappen – de laatste coureur die vier keer op rij wereldkampioen werd – krijgt deze favorietenrol niet aangewezen voor het aankomende seizoen. De wedkantoren zien momenteel namelijk George Russell als toekomstig wereldkampioen, gebaseerd op de eerste kilometers van de Mercedes tijdens de shakedown in Barcelona.

LEES OOK: Russell klaar voor titelstrijd, maar aarzelt over favorietenrol: ‘Nog te vroeg’

Norris kwam in hetzelfde jaar als Russell de Formule 1 in, 2019, en sprak recentelijk nog met zijn landgenoot over het aankomende Formule 1-jaar. “Ik heb laatst met George en Alex gesproken omdat we samen padel spelen”, vertelt de McLaren-coureur aan de media. “We zijn allemaal tegelijkertijd in de F1 gekomen en het feit dat ik de titel heb gewonnen, heeft hen nog hongeriger gemaakt. Vooral George, omdat hij de favoriet bij de wedkantoren is. Hij staat op dit moment zelfs te popelen en dat is geweldig om te zien.”

‘Andere mentaliteit dan Max’

De wereldtitel is Norris in 2025 echter niet zomaar komen aanwaaien; de Brit moest onder meer viervoudig kampioen Max Verstappen verslaan om de wereldbeker in de wacht te slepen. “Ik hoop dat het winnen van de titel me een beetje extra respect oplevert, want de mensen die dat hebben gedaan, weten wat daarvoor nodig is”, vervolgt Norris. “Het is vrij duidelijk dat ik een andere mentaliteit en aanpak heb dan Max, goed of slecht.”

Toch ziet Norris ook als kersverse wereldkampioen genoeg ruimte om te verbeteren als coureur. “Als je tegen deze jongens vecht, moet je bijna perfect zijn. Er zijn nog veel dingen waar ik aan wil werken en beter in wil worden.” Aan motivatie ook geen gebrek bij de McLaren-coureur. “Het winnen van de titel heeft zeker niet mijn ambitie of verlangen weggenomen om het nog eens te willen doen. Ik heb juist enorm genoten van vorig jaar en natuurlijk wil ik het nog eens doen. Ik ga dit seizoen in met dezelfde ambitie en motivatie als vorig jaar: proberen te winnen.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.