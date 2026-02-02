Na de eerste shakedown in Barcelona hebben de wedkantoren George Russell uitgeroepen tot titelfavoriet. Mercedes maakte probleemloos kilometers op het Spaanse asfalt en Russell is in zijn vijfde jaar bij het team hét boegbeeld van Brackley. De 27-jarige Brit aarzelt echter bij deze favorietenrol. Na een paar succesvolle testdagen waant hij zich nog lang geen kampioen, al voelt hij zich wel klaar voor een titelstrijd.

Mercedes kijkt terug op drie zeer productieve testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. In aanloop naar het nieuwe seizoen en de ingrijpende reglementswijzigingen binnen de Formule 1 werd de Duitse renstal al gezien als een van de meest geduchte teams. Tijdens de vorige grote reglementswijziging kwam Mercedes immers als beste uit de bus. Op basis van de resultaten van afgelopen week denken de wedkantoren dat de geschiedenis zich kan herhalen, met George Russell als toekomstig wereldkampioen.

“Ik voel me klaar om te strijden voor een wereldkampioenschap”, aldus een strijdlustige Russell tijdens de season launch van Mercedes. “Of ons nu een titel te wachten staat of niet, dat verandert niets aan mijn aanpak. Het is een enorme uitdaging om je aan te passen aan alle nieuwe systemen, maar het hele team heeft zich enorm ingezet om het maximale uit deze reglementen te halen. Ik heb er vertrouwen in.”

Strijd met Red Bull

Red Bull toonde zich eveneens sterk in Barcelona. Hoe kijkt Russell naar een eventuele titelstrijd met rivaal Max Verstappen? “Ik zou het geweldig vinden als het zo zou lopen”, reageerde hij. “Ik wil het graag opnemen tegen Max en ook tegen Lando (Norris, red.). Maar dat zorgt niet voor extra druk. Veel fans rekenen misschien op een titelstrijd tussen Mercedes en McLaren, maar ook de andere motorfabrikanten zitten er goed bij. Red Bull heeft altijd een geweldige auto gehad, ook tijdens de hoogtijdagen van Mercedes”, benadrukte hij. “Daarbij weten we hoe goed Max is; hij zal zeker meedoen om de winst.”

LEES OOK: Toto Wolff veegt vermeende motortrucs van tafel: ‘Rivalen zoeken nu al excuses’

“We hebben natuurlijk pas drie dagen met de auto gereden”, herhaalde Russell. “Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over titelkansen, maar om Toto (Wolff, red.) te citeren: ‘Onze auto is zeker geen drol.’ Dat is altijd een pluspunt”, grapte de Brit. “Maar of het een auto is waarmee we een kampioenschap kunnen winnen, is nog veel te vroeg om te zeggen. We verlieten Barcelona weliswaar met een positief gevoel, omdat de auto reageerde zoals we hadden verwacht. De aerodynamica en de wegligging waren hetzelfde als in de simulator. Dat hebben we als team sinds 2021 niet meer gezien. Maar dat betekent niet dat we onze concurrentie mogen onderschatten. De Red Bull-motor loopt goed en ook Ferrari oogt betrouwbaar. Er kan een mooie strijd ontstaan”, besloot hij.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.