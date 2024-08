Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Alexander Albon. Cijfer: 7,0.

“Prima coureur, maar toch vind ik Alexander Albon een beetje een triest verhaal. Ik vind het jammer dat hij heeft gekozen voor een langer verblijf bij Williams, dat hij voor zekerheid is gegaan. Want dat zal nooit meer een topteam worden. Albon is teveel blijven hangen in de legacy van Williams, van zijn herinneringeren aan vroeger toen Williams nog Williams was en een rol van betekenis speelde. Dat gaat nooit meer gebeuren.”

“Bij Albon zie ik vooral een gebrek aan goede begeleiding. Hij had een manager verdiend die bij pakweg Ferrari een koevoet tussen de deur had gezet. Je ziet gewoon dat Albon teveel zelf doet. Ik vind het de taak van zijn management om opportunities te creëren. Maar dat gebeurt niet, dus moet Albon dat zelf allemaal doen, terwijl hij ook nog coureur is. Maar als je puur kijkt naar zijn kwaliteiten als rijder, dan zeg ik: hij is beter dan zijn team, veel beter.”