Audi kijkt tevreden terug op de eerste maanden in de Formule 1, zo stelt racedirecteur Allan McNish. De Duitse renstal, die na de overname van Sauber als fabrieksteam deelneemt aan de koningsklasse, heeft volgens de Schot sneller dan verwacht de aansluiting gevonden met het middenveld. Vooral de snelle kwalificaties ziet hij als een van de grootste pluspunten.

Audi wist in de eerste elf races van 2026 vijf keer door te dringen tot Q3, twee keer via Nico Hülkenberg en drie keer via Gabriel Bortoleto. Met twaalf punten staat het team momenteel achtste in het kampioenschap, waarbij de laatste drie races goed waren voor tien punten. De verbeterde prestaties volgden onder meer na een upgradepakket in Oostenrijk, dat vooral gericht was op het verbeteren van het tempo in langzame bochten. Hülkenberg bekroonde die vooruitgang in Hongarije met een negende plaats.

McNish, die voorafgaand aan de Grand Prix van Miami de rol van voormalig teambaas Jonathan Wheatley overnam, kijkt positief terug op de eerste fase van het project. “Ik ben tevreden”, blikte hij terug tegenover de pers in Boedapest. “Sinds ik bij het team betrokken ben, heb ik het enorm zien groeien. Dat laat zien hoeveel vooruitgang we hebben geboekt. We hebben meer zelfvertrouwen gekregen en functioneren steeds beter. Hongarije was om meerdere redenen een verraderlijke race, maar we hebben het goed aangepakt.”

Kwalificaties Audi beter dan verwacht

Vooral de prestaties in de kwalificatie hebben McNish verrast. “Ik denk dat we daar beter presteren dan ik had verwacht. Ik had niet gedacht dat we zo snel én zo consistent zouden zijn, en dat we dat niveau ook konden vasthouden. Uiteraard is er nog voldoende ruimte om verdere stappen te zetten.” Toch benadrukt de Schot dat Audi nog genoeg werk te verrichten heeft, onder meer op het gebied van de motor en de starts. In Hongarije verloor Hülkenberg direct bij de start een positie, waarna hij zich moest terugvechten naar de punten.

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“Wat betreft de zaken waar we minder tevreden over zijn of waarin we ons nog kunnen verbeteren, moeten we zeker aan de starts werken”, legde McNish uit. “Dat is iets wat ons in Boedapest opnieuw parten speelde.” Desondanks ziet hij duidelijk een stijgende lijn binnen Audi. “Ja, er is nog heel veel ruimte voor verbetering, maar we hebben Williams inmiddels ingehaald in de WK-stand. We halen regelmatig Q3 en scoren steeds consistenter punten. Gezien de ontwikkeling die we als team doormaken, zowel operationeel als technisch, verwacht ik eigenlijk alleen maar sterker te worden. We bevinden ons nu nog in het middenveld en de kloof naar de topteams is groot, maar als je bedenkt dat we pas elf Grands Prix achter de rug hebben, vind ik het middenveld een prima uitgangspositie.”

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