Aan memorabele momenten geen gebrek in 75 jaar F1. Sommige met een traan, anderen met een lach, maar allemaal voor altijd in het collectieve geheugen gegrift. In deze serie delen betrokkenen uit de vaderlandse autosport hun favoriete herinneringen aan de rijke Formule 1-historie. DEEL 5: Nicky Catsburg.

Allard Kalff heeft ook zo zijn favoriete momenten. De presentator en voormalig autocoureur groeide op met autosport, is liefhebber pur sang en was als verslaggever en commentator ook al werkzaam in de koningsklasse. “Natuurlijk zullen mensen snel denken aan het raceweekend in Imola in 1994”, wijst hij op de GP San Marino, waarbij Ayrton Senna en Roland Ratzenberger het leven lieten. “Begrijpelijk, dat is iets dat iederéén zal bijblijven.”

Voor Kalff persoonlijk springt daarnaast de Nederlandse GP eruit als bijzonder moment, zowel vroeger als nu. “Allereerst door de editie van 1973, ik was erbij. Het was het jaar waarin Roger Williamson om het leven kwam, dat maakte enorme indruk.” Kalff werd later een van de initiatiefnemers van het gedenkteken in Zandvoort voor niet alleen Williamson maar ook Piers Courage. Die kwam drie jaar eerder om het leven op hetzelfde circuit.

“Maar er zitten ook nog hele fijne herinneringen aan de Formule 1 op Zandvoort. Zoals de terugkeer van de Dutch GP enkele jaren geleden. Toen mocht ik als commentator op het circuit op vrijdag de toeschouwers welkom heten. En dat deed ik:

‘Goedemorgen, dames en heren. Een heel hartelijk welkom op het circuit hier in Zandvoort. Vandaag is de dag waarvan we dachten dat die nooit meer zou komen, maar waarvan ik o zo blij ben dat-ie toch nog is aangebroken. Welkom bij de Formule 1 Grand Prix van Nederland!’

