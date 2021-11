In de vrijdageditie van Paddockpraat skypen Sjaak Willems en verslaggever in Mexico Eelco den Boer om de afgelopen twee dagen te bespreken. Is het Autódromo Hermanos Rodriguez nog altijd Red Bull-domein en hoe zit het met geruchten rond een aanstaande wissel van motoronderdelen bij Lewis Hamilton, dat zou namelijk een gridstraf als gevolg hebben. Zeker is dat de start van Max Verstappen en Red Bull dit weekend prima te noemen is.

