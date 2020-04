Allison: ‘Mercedes dankbaar dat ze het met me aandurfden na de dood van mijn vrouw’

Mercedes’ technisch directeur James Allison zegt het team zeer dankbaar te zijn dat het de gok met hem aandurfde, want toen hij zich bij het team voegde, zat hij in zak en as na het overlijden van zijn vrouw. Tegelijkertijd was het intimiderend om zich bij Mercedes aan te sluiten, zegt Allison.

De inmiddels 52-jarige Allison vertrok medio 2016 bij zijn vorige werkgever Ferrari na het overlijden van zijn vrouw Rebecca en keerde met zijn kinderen terug vanuit Italië naar Engeland. Op de achtergrond speelde daarbij ook dat Allisons positie bij de Scuderia al op de tocht stond vanwege tegenvallende resultaten. Begin 2017 ging Allison echter bij Mercedes aan de slag.

‘Huilde in de auto’

“Ik begon slechts een paar maanden na het overlijden van mijn vrouw bij Mercedes”, vertelt Allison in een uitgebreid video-interview op Mercedes’ YouTube-kanaal. “Ik zat nog echt in zak en as. Vandaag de dag, vier jaar later, rouw ik nog steeds om haar; destijds huilde ik in de auto naar werk en op de terugweg naar huis.”

“Ik hoopte dat me nuttig te kunnen maken op werk, mezelf te hervinden en iets van een nieuw leven te kunnen vormen na het overlijden van Becca. Maar dat was een kwestie van hoop en geen zekerheid”, erkent Allison. “Waar ik Mercedes daarom met name dankbaar voor ben, is dat op een moment waarop mijn wereld op zijn kop stond en niks normaal was, mijn werk nog het meest gewoon voelde.”

“De ritme van het Formule 1-seizoen, de druk van een auto op tijd af hebben en het plezier van het winnen: dat voelde allemaal bekend. En waren eigenlijk de enige zaken in mijn leven die bekend voor me waren. Ik heb veel geluk gehad dat ik bij een team aan de slag kon dat zo warm is en met een groep mensen die me niet nodig hadden, maar me met open armen ontvingen en welkom hebben geheten.”

Video: Allison licht Mercedes’ nieuwe W11-bolide toe

Intimiderend

Los van deze persoonlijke redenen waarom Allison zich zo thuis voelt bij en dankbaar is aan Mercedes, was het op sportief vlak ‘intimiderend’ was om bij Mercedes in te stappen, erkent Allison. “Om een aantal redenen. In de eerste plaats had Mercedes de sport al drie jaar gedomineerd en zat het al vol met de beste engineers en absolute professionals in elke mogelijke laag van het team.”

“Ze hadden me, zo kun je stellen, ook niet nodig”, lacht hij een beetje. “Ook zonder mij zouden ze geweldige successen hebben behaald. Toen ik voor het eerst door de fabrieksdeuren liep, was ik me daar ook van bewust. Ik hoopte een steentje bij te kunnen dragen, maar wist ook dat het team ook zonder mij ontzettend sterk zou zijn.”

Het complete interview met Allison, waarin hij onder meer vertelt over hoe het is om met Lewis Hamilton en Toto Wolff te werken, zie je hier: