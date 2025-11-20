Fernando Alonso kijkt kritisch terug op de lopende generatie Formule 1-auto’s. De Spanjaard is niet onder de indruk van het huidige technische reglement, dat juist meer inhaalacties en spannendere races had moeten opleveren. Vooral over het gewicht en de omvang van de moderne wagens krijgen is de Spanjaard ontevreden.

In 2022 kwamen de nieuwste Formule 1-bolides op de baan. De verwachting was dat deze auto’s elkaar beter zouden kunnen volgen en dat er zo meer inhaalacties zouden ontstaan. In het begin lukte dat nog wel, maar naarmate de teams hun auto’s verder ontwikkelden, werd het steeds lastiger. Fernando Alonso geeft aan dat hij deze generatie auto’s daarom niet zal missen. “De verwachting van deze regels was dat we dichter bij elkaar zouden rijden en dat er meer actie op de baan zou zijn, maar dat is niet echt gelukt”, zegt Alonso in Las Vegas. “Misschien het eerste jaar een beetje, maar daarna niet meer. Ik denk dus niet dat we deze auto’s echt zullen missen.”

Alonso hekelt vooral het gewicht en de omvang van de huidige bolides. “Ik vind deze auto’s zeker te zwaar. Ze zijn te groot en met het ‘ground effect’ en de huidige rijhoogtes rijden we op een manier die niet fijn is om te besturen en waarschijnlijk ook niet echt leuk om naar te kijken.” De tweevoudig wereldkampioen verwacht dat hij deze generatie auto’s niet zal missen, al erkent hij dat de bolides uit de volgende generatie waarschijnlijk trager zullen zijn. “Ik zal deze generatie auto’s niet missen, denk ik. Maar waarschijnlijk gaan we volgend jaar langzamer, en dan zullen we ze misschien wel missen als we in de nieuwe auto’s rijden, want we willen altijd zo snel mogelijk zijn.”

Nieuw technisch reglement

In 2026 wordt een nieuw technisch reglement ingevoerd, waarbij zowel het chassis als de motor van de auto’s wordt aangepast. Zo hoopt de FIA de bolides wendbaarder te maken en het rijden voor de coureurs prettiger te maken. Ook worden de auto’s compacter: 200 millimeter korter, 100 millimeter smaller en 30 kilogram lichter. Met deze veranderingen probeert de FIA opnieuw het racen spannender en aantrekkelijker te maken.

