Als hij geen kampioen wordt, hoopt Max Verstappen volgend seizoen met nummer 3 te kunnen rijden. Dat nummer is ‘in gebruik’ door Daniel Ricciardo, maar die rijdt geen Formule 1 meer en nieuwe regels met betrekking tot startnummers helpen Verstappen mogelijk.

Verstappen rijdt al sinds 2022 met het nummer 1 rond op de Red Bull-bolide. Als wereldkampioen heb je het recht dat nummer te voeren en dat deed de Nederlander na elk van zijn vier titels steevast. Als hij dit jaar geen kampioen wordt, zal Verstappen volgend seizoen hoe dan ook een ander nummer moeten kiezen. Een ‘terugkeer’ naar 33 lijkt logisch, maar niets is minder waar: nummer 3 is waar hij vóór zijn F1-loopbaan juist graag en veel mee reed.

“Ik kijk in de winter dan wel wat het wordt. Voor nummer 3 moet je goedkeuring krijgen, dat is niet vrij nu vanwege Daniel”, weet Verstappen. “Maar het is wel mijn lievelingsnummer, dus we zullen dan moeten kijken of dat kan.”

Een debutant in de F1 mag sowieso geen nummer kiezen dat in de afgelopen twee seizoen is gebruikt, Verstappen als ervaren coureur evenmin. Maar een nieuwe, nog in te voeren regel die het vergemakkelijkt om nummers vrij te geven, gaat hem waarschijnlijk helpen. Goedkeuring voor een F1-regelwijziging op dit vlak volgt vermoedelijk na dit seizoen.

Een terugkeer naar 33 zit er op voorhand niet in, of het moet zijn omdat 3 niet doorgaat. Verstappen: “En er zijn wel meer nummers die ik mooi vind. Ook 27 bijvoorbeeld, maar daar rijdt Nico Hülkenberg al mee. Die 2 en 7 passen wel bij elkaar, vind ik. Het ziet er mooi uit, net als het getal 3.”

En wie weet blijft het dan toch nummer 1. Al zal Verstappen dan wereldkampioen moeten worden. Met drie GP’s te gaan (Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi) en een achterstand van 49 punten wordt dat echter nog een hele opgave.

