Eigenlijk wilde hij er niets over zeggen, maar toch deed Max Verstappen dat in Las Vegas kort met betrekking tot de regels. “Het probleem is: hoe meer je er maakt, hoe moeilijker het ook voor de wedstrijdleiding zelf is.“

De Nederlander vertelt in gesprek met de vaderlandse media in Las Vegas dat hij, uitgesproken als hij is, heeft geleerd dat het beter is om niet te veel te zeggen over dit soort zaken. “Ik kreeg als enige ook al eens straf omdat ik een scheldwoord gebruikte.” Toch wil hij, en dat siert hem, best even kort ingaan op de discussies die zijn ontstaan naar aanleiding van de straf die Oscar Piastri kreeg tijdens de GP van São Paulo.

Ook Verstappen ziet naar eigen zeggen steeds complexer wordende reglementen in de Formule 1. Volgens de regerend wereldkampioen zorgen de vele regels rondom inhaalacties en communicatie ervoor dat coureurs zich soms meer bezig moeten houden met wat níet mag, dan met racen zelf. “Ik voer ze gewoon uit zoals ze er staan, maar het is niet altijd fijn werken. Zeker niet met mijn manier van racen.”

Dat de meningen over straffen verdeeld zijn, bijvoorbeeld zoals die over Piastri, is een gegeven. “Uiteindelijk heeft dat niet eens met de stewards zelf te maken, want die gaan natuurlijk ook maar uit van het regelboek.”

