Andrea Stella, teambaas van McLaren, heeft zich uitgesproken over de tijdstraf die Oscar Piastri kreeg na het incident in bocht 1 tijdens de Grand Prix van São Paulo. De Australiër maakte contact met Kimi Antonelli, waarna Antonelli op zijn beurt de Ferrari van Charles Leclerc raakte. De Monegask moest hierdoor zijn race staken. Volgens Stella is de straf voor Piastri te zwaar.

“Wat die penalty betreft, vind ik hem echt wel aan de strenge kant”, zei Stella. “Het is waar dat we een klein blokkerend moment zien, maar tegelijkertijd weet hij zijn lijn te behouden, en dat is uiteindelijk wat telt.” Stella wees erop dat de verantwoordelijkheid volgens hem gedeeld had moeten worden: “Ik denk dat de verantwoordelijkheid ook bij Kimi ligt, want Kimi wist op een gegeven moment dat Oscar aan de binnenkant zat en het ongeluk waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden. Misschien was Kimi ook bezorgd over Leclerc aan de buitenkant. Het was duidelijk een lastige situatie, maar ik vind dat de penalty voor Oscar te zwaar is om hem volledig verantwoordelijk te houden voor het incident.”

LEES OOK: Wolff wil Mercedes-aandelen gedeeltelijk verkopen na miljardengroei

Toch benadrukte Stella dat McLaren het besluit van de stewards accepteert: “Aan de andere kant is het nu gebeurd. Zoals ik al zei: we hebben respect voor de stewards, we accepteren het en gaan verder.” Na zijn vijfde plaats in Brazilië staat Piastri nu 24 punten achter op titelrivaal en teamgenoot Lando Norris. Met nog drie Grands Prix en een sprintrace te gaan, zal Piastri zijn recente vorm moeten verbeteren als hij de wereldtitel wil winnen.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.