Toto Wolff staat op het punt een deel van zijn Mercedes-aandelen te verkopen. De teambaas bezit momenteel een derde van het Duitse Formule 1-team. De waarde van de Silberpfeile wordt geschat op 5,1 miljard euro – een record voor een Formule 1-team. Wolff zou overwegen een belang van ongeveer vijf procent van de hand te doen, al blijft hij aan als CEO én teambaas. De machtsverhoudingen binnen het team blijven daarmee ongewijzigd.

Het Formule 1-team van Mercedes is in gelijke delen eigendom van de 53-jarige Toto Wolff, Mercedes-Benz en chemiegigant INEOS. Meerdere bronnen melden dat de Oostenrijker nu slechts een klein deel van zijn aandelen wil verkopen. “We zullen hierover geen commentaar geven”, verklaarde een woordvoerder tegenover BBC Sport. “Het bestuur van het team blijft ongewijzigd, en alle drie de partners blijven volledig toegewijd aan het aanhoudende succes van Mercedes in de Formule 1.”

Miljardengroei

De vermeende deal zou in elk geval een forse waardestijging betekenen voor het team. Toen INEOS drie jaar geleden 33 procent van de aandelen overnam, zou het concern circa 236 miljoen euro hebben betaald. De miljardenwaardering van nu weerspiegelt niet alleen het sportieve succes, maar ook de explosief groeiende commerciële waarde van de Formule 1. Daardoor worden teams steeds aantrekkelijker voor investeerders.

LEES OOK: McLaren eist duidelijkheid: ‘Red Bull moet motorkosten meetellen in budgetplafond’

Naar verluidt kocht Toto Wolff zich in 2013 voor zo’n 140 miljoen euro in bij Mercedes. Onder zijn leiding groeide de renstal uit tot een van de succesvolste teams uit de Formule 1-geschiedenis. Met Lewis Hamilton als boegbeeld veroverden de Silberpfeile acht constructeurstitels op rij. Mede dankzij zijn aandelenpakket in Mercedes en de Formule 1-divisie werd Wolff in 2023 officieel uitgeroepen tot miljardair.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.