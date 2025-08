Fernando Alonso moet de eerste vrije training in Hongarije overslaan. Dat maakt Aston Martin op vrijdag bekend. De Spanjaard heeft last van een spierblessure in zijn rug, en kampt al sinds de GP België met klachten. Reservecoureur Felipe Drugovich neemt de taken van de tweevoudig wereldkampioen over.

Het is nog niet bekend of Fernando Alonso alleen het eerste uurtje oefenen mist, of ook verdere sessies tijdens het Grand Prix-weekend in Hongarije moet laten schieten. Het team van Aston Martin zegt dat zo snel mogelijk bekend te willen maken. Alonso is momenteel onder behandeling voor zijn blessure. Tot die tijd wordt de Spanjaard vervangen door Felipe Drugovich.

De Braziliaan is sinds het einde van 2022 reservecoureur bij Aston Martin, en mocht eerder dit jaar al de eerste vrije training voor de GP van Bahrein rijden. Drugovich heeft al meer dan duizend kilometer in een Formule 1-auto gereden in zijn tijd als reservecoureur, maar reed nog nooit een race. Of daar dit weekend verandering in zal komen, blijft nog de vraag.

Team Statement:

"In the days following the Belgian Grand Prix, Fernando Alonso has been managing a muscular injury in his back.



As he continues with treatment this morning, he has chosen to sit out of FP1.



Felipe Drugovich will drive in FP1 alongside Lance Stroll.



A decision… pic.twitter.com/E8hmUw09mu — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) August 1, 2025

