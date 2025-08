Max Verstappen bevestigt nu zelf ook dat hij voorlopig bij Red Bull blijft. De toekomst van de Nederlander was een geliefd onderwerp van speculatie de afgelopen tijd, nadat George Russell had onthuld dat Verstappen wel degelijk met Mercedes praat. Volgens de viervoudig wereldkampioen werd er binnen Red Bull echter nooit getwijfeld aan zijn loyaliteit: ‘Maar ik denk dat het nu tijd om alle geruchten gewoon te stoppen.’

Maandenlang werd er gespeculeerd over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1, maar daar kwam afgelopen week een einde aan. Helmut Marko bevestigde dat de Nederlander in 2026 bij Red Bull blijft, nadat eerder al wereldkundig was gemaakt dat Verstappen na Spa-Francorchamps niet meer gebruik kon maken van een prestatieclausule om onder zijn contract uit te komen. In Hongarije bevestigt Verstappen zijn toekomst nu ook zelf.

“Ik heb er eigenlijk nooit echt iets over gezegd, omdat ik liever gesprekken voerde met het team over hoe we onze prestaties konden verbeteren. Ideeën voor volgend jaar. Daarom had ik ook niet echt iets toe te voegen”, vertelt de wereldkampioen aan de media in Hongarije. “Maar ik denk dat het nu tijd is om alle geruchten gewoon te stoppen. Voor mij is het altijd vrij duidelijk geweest dat ik sowieso zou blijven.”

Hoewel er geruchten in de paddock rondgingen over een eventuele Mercedes-overstap van de Nederlander, wist Red Bull wel hoe de vork in de steel zat. “We hadden voortdurend gesprekken over wat we met de auto konden doen. En als je niet geïnteresseerd bent in bij het team te blijven, dan stop je ook met dat soort gesprekken. Dat heb ik nooit gedaan. Maar ik praat er nooit over, omdat ik meer geïnteresseerd ben in het verbeteren van de prestaties. Daarom praat ik ook nooit echt over wat er in mijn contract staat.”

2026

Verstappen blikt vervolgens ook nog even vooruit op volgend seizoen. In 2026 gaat een nieuw reglement in de Formule 1 van kracht. De aankomende ingrijpende wijzigingen leveren vooralsnog een hoop vraagstukken voor de hele grid op. “Niemand weet echt waar ze volgend jaar zullen staan”, vervolgt Verstappen. “Voor ons dit jaar is het realistisch gezien heel moeilijk om met McLaren te vechten. Ik denk dat het al moeilijk genoeg is om te strijden met Ferrari en Mercedes.”



De Nederlander wil daarom de rest van het huidige seizoen vooral gebruiken om veel over de RB21 zelf te leren. “Ik denk dat er nog steeds veel mogelijkheden zijn om meer te leren over de auto en het gedrag ervan. Natuurlijk weet ik dat de auto’s volgend jaar anders zullen zijn. Er zijn echter nog steeds dingen die je uit dit jaar kunt meenemen op het gebied van engineering en die je ook volgend jaar kunt toepassen. Dus je kunt niet zomaar zeggen: ‘Oké, we winnen dit jaar het kampioenschap niet, dus we schrijven het maar gewoon helemaal af’.”

