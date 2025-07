De inhaalactie van Nelson Piquet op Ayrton Senna, driftend door bocht 1 op de Hungaroring in 1986, was een van de meest spectaculaire uit de Formule 1-historie en ook Max Verstappen kent die actie. Of hij zoiets dit weekend tijdens de Grand Prix van Hongarije gaat doen? Grappend: “Ik kan het proberen, wie weet.”

Verstappen kent zijn klassieken en dus hoef je hem niets uit te leggen over die inhaalactie van Piquet, zo blijkt tijdens een persmoment op het circuit nabij Boedapest. De Nederlander kent het moment. Sterker nog, hij sprak er naar eigen zeggen al eens over met Piquet, zijn schoonvader. “We hebben er wel over gepraat. Een mooie inhaalactie, buitenom én met een mooie drift”, klinkt het. Dan, een dolletje: “Misschien kan ik zoiets ook proberen. Het zou in elk geval mooie foto’s en video’s opleveren.”

Zonder gekheid: volgens de viervoudige wereldkampioen is een actie zoals die van zijn schoonvader veertig jaar later in de huidige F1 bijna ondenkbaar. “Ik ben er tenminste niet zeker van of het vandaag de dag zo zou uitpakken als toen. Maar het was een schitterende actie, dat sowieso.”

Video: Piquet en Senna, Hongarije 1986



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.