Max Verstappen blijft ook in 2026 trouw aan Red Bull Racing. Dat heeft Red Bulls adviseur Helmut Marko bevestigd tegenover Duitse media. “Max Verstappen zal in 2026 voor Red Bull”, zei hij tegen RTL/ntv en sport.de. Daarmee komt voorlopig een einde aan de speculaties over een mogelijke overstap van de Nederlander naar Mercedes.

Hoewel Verstappen zich tijdens het Grand Prix-weekend in Spa nog op de vlakte hield, klonk hij positief over zijn toekomst bij het team. “Over het algemeen ben ik vrij gelukkig met waar ik zit”, herhaalde de viervoudig wereldkampioen. “En ik hoop – en dat was altijd al het doel toen we onze laatste overeenkomst tekenden – dat ik hier tot het einde van mijn carrière race.”

Een mogelijke overstap naar Mercedes werd lange tijd als serieuze optie gezien, zeker na interne spanningen binnen Red Bull eerder dit jaar. Die kostten teambaas Christian Horner onlangs de kop. Toch is de zogeheten ‘exit-clausule’ in zijn contract, waarmee Verstappen onder voorwaarden kon vertrekken, inmiddels niet meer actief. Door zijn voorsprong op George Russell in het WK-klassement kan Verstappen zijn derde plaats voor de zomerstop niet meer verliezen, waarmee één van de voorwaarden voor die clausule vervalt. De enige andere optie zou een forse afkoopsom inhouden. Verstappen heeft nog een contract tot en met 2028 bij de energiedrankenfabrikant.

Mercedes-teambaas Toto Wolff houdt ondanks Marko’s bewering nog een slag om de arm. “Het is mijn taak uit te vinden wat Max wil doen in de komende jaren”, vertelde hij voor de camera’s van Sky Sports. “Dat geldt niet alleen voor 2026, maar ook daarna.” Tegenover de Oostenrijkse publieke zender ORF gaf Wolff aan voorlopig verder te gaan met George Russell en nieuwkomer Kimi Antonelli, maar hij benadrukte ook dat ‘iedereen op de hoogte is van de gesprekken die lopen’.