Max Verstappen onthult wat nu precies de inspiratie was achter zijn inmiddels welbekende pseudoniem Franz Hermann. De Nederlander reed afgelopen mei op de Nürburgring nog onder de neppe Duitse naam, en verbrak ook meteen het baanrecord voor een GT3-auto op het Duitse circuit. ‘Het moest vooral geen bekende naam zijn’, legt Verstappen uit.

Dat Max Verstappen ook buiten de Formule 1 om graag achter het stuur van een raceauto kruipt, was bij fans van de Nederlandse wereldkampioen al langer bekend. De coureur kreeg zelfs eerder al van Red Bull restricties op zijn nachtelijke simracen opgelegd tijdens Grand Prix-weekenden. Toch was het wel een kleine verrassing toen Verstappen afgelopen mei ineens op de Nürburgring opdook. Dit kwam vooral omdat de Nederlanders zijn rondes reed onder het inmiddels welbekende pseudoniem Franz Hermann.

LEES OOK: Verstappen rijdt in Hongarije 200ste race voor Red Bull: ‘Laatste kans voor de zomerstop’

In een nieuw interview met Ford Performance vraagt presentator Chris Harris naar de inspiratie achter Verstappens Duitse pseudoniem. “Het team, Emil Frey Racing (waar Verstappens eigen Verstappen.com Racing mee samenwerkt, red.), waar we de GT3-auto mee delen, zeiden tegen mij: ‘Je kan ook onder een pseudoniem rijden. Heb je al iets in gedachten?’. En toen zei ik: ‘Laten we het vooral heel erg Duits klinken.’ Franz Hermann, dat klinkt goed. Het moest vooral geen bekende naam zijn, want dan zouden mensen het ontdekken.”

LEES OOK: Max Verstappen onthult: ‘Dit is het verschil tussen een goede en een uitzonderlijke coureur’

Baanrecord

Uiteindelijk werd het toch bekend dat de viervoudig wereldkampioen achter het pseudoniem zat. Voor Verstappen maakte het echter niet uit, de Nederlander had al vrij snel het baanrecord voor een GT3-auto van 7:49.578 verbroken. “De eerste ronde was nog een 7:56 op de VLN-layout (bestaande uit de Norschleife en het tegenwoordige Nürburgring F1-circuit, red.)”, vertelt Verstappen. “Een paar weken ervoor was een 7:51 nog genoeg voor polepositie. We reden toen nog met een volle tank, omdat ik een paar rondes achter elkaar wilde rijden. Het tweede rondje was al 7:54, toen mocht mijn simcoureur even. Toen ik weer aan de beurt was, met een nieuw setje banden, was het een 7:48. Dus dat was goed.”

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.