Fernando Alonso denkt dat de Formule 1 aan de vooravond staat van ‘drie of vier’ enerverende maanden. Het compleet nieuwe reglement voor de koningsklasse zorgt nog voor veel onduidelijkheid over hoe het 2026-seizoen zal verlopen, maar de Spanjaard is voor zijn team Aston Martin alvast optimistisch: ‘We hebben Honda, Aramco en Adrian Newey’.

Fernando Alonso heeft het 2025-seizoen afgesloten met nog maar net een plekje in de top-tien van het coureurskampioenschap. De coureur maakte er echter geen geheim van dat zijn renstal Aston Martin al vroeg de focus naar 2026 heeft verlegd. De Formule 1 staat namelijk aan de vooravond van nieuwe reglementen, en volgens Alonso is er zeker kans voor meerdere teams om volgend seizoen aan de top te komen.

“We hebben in april min of meer onze focus verlegd”, vertelt Alonso aan meerdere media. Aston Martin offerde zo het 2025-seizoen al vroeg op. “Ik ben optimistisch, want het is een soort reset. Iedereen heeft nu de kans om het beter te doen dan de anderen.” Niet alleen de reglementen zijn echter anders voor het Britse team in 2026. “We hebben nu onze nieuwe faciliteiten en onze eigen windtunnel”, vervolgt Alonso. “We beginnen helemaal opnieuw, dus dat biedt altijd hoop.”

Honda, Newey en Aramco

Daarnaast begint Aston Martin ook aan een exclusieve samenwerking met motorleverancier Honda. “We hebben Honda als motorleverancier, en dat geldt alleen voor ons. Daarnaast hebben we ook Aramco, en Adrian Newey. Een aantal goede redenen om optimistisch te zijn, maar dit is een zeer competitieve sport en iedereen doet het erg goed”, blijft Alonso voorzichtig. “Dus we zullen zien.” De Spanjaard verwacht in ieder geval dat de Formule 1 een enerverende seizoenstart tegemoet gaat. “Ik denk dat er veel zal gebeuren in de eerste drie of vier maanden van het jaar, wanneer je de auto’s ontdekt en ziet welke richting en filosofie iedereen heeft gekozen. Je leert veel in de eerste twee of drie races.”

