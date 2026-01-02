Een nieuw seizoen betekent ook een nieuw logo, zo moeten de teams van Red Bull en Mercedes gedacht hebben. De twee renstallen onthullen via de sociale mediakanalen de ‘rebrands’ van hun logo’s, om zo het begin van het nieuwe jaar te vieren. Dit jaar staat de Formule 1 een aantal grote veranderingen te wachten, waaronder een compleet nieuwe motor en chassis.

Mercedes kondigt het nieuwe logo aan met een filmpje, waarin te zien is dat de Zilverpijlen wel aan hun vertrouwde kleuren zwart, zilver en groenblauw vasthouden. De Duitse renstal gebruikt al sinds hun rentree als fabrieksteam in 2010 de zilveren kleurstelling. De grootste verandering in het logo van het Mercedes F1-team zit in het logo van de Zilverpijlen zelf. Waar eerder de driepuntige ster van Mercedes nog zilver was, is hij voor het 2026-seizoen wit en niet langer 3D.

LEES OOK: Russell voorspelt: ‘Confrontatie onvermijdelijk’ mocht Verstappen naar Mercedes komen

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

Red Bull

Mercedes is niet het enige team dat hun logo lichtjes aanpast. Ook Red Bull grijpt het nieuwe seizoen aan om een ander logo te introduceren. In plaats van zilver zijn de letters van ‘Oracle’ en ‘Racing’ vanaf januari 2026 wit, en is er een subtiele witte lijn om ‘Red Bull’ en de twee stieren aangebracht. Het zou een verwijzing zijn naar de oudere ontwerpen van Red Bull.

Bekijk de nieuwe look van Red Bull hieronder:

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)