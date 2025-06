Volgens Fernando Alonso mogen we Max Verstappen nog niet uitvlakken voor een nieuwe wereldtitel. De Nederlander maakt dit jaar kans op zijn vijfde kampioenschap op rij – een kunststukje dat alleen Michael Schumacher ooit klaarspeelde bij Ferrari. Voorlopig betreurt Verstappen echter een flinke achterstand op concurrent McLaren. Door een kostbare tijdstraf in Spanje moet hij al 49 punten toegeven op kampioenschapsleider Oscar Piastri.

“Ik denk niet dat er dit seizoen veel veranderd is ten opzichte van andere jaren”, aldus een nuchtere Fernando Alonso tegenover het Britse DAZN. “Ik vind dat Verstappen elk jaar zijn beste seizoen tot dan toe rijdt”, prees Alonso zijn concurrent bij Red Bull. “In 2021 kaapte hij het kampioenschap in de laatste race van Lewis Hamilton, en vanaf dat moment heeft hij meerdere jaren op rij gedomineerd.” Vorig jaar kreeg de Nederlander echter meer tegenstand. Met name in de tweede seizoenshelft stak McLaren hem naar de kroon, maar Lando Norris slaagde er niet in hem van de titel te houden.

‘Het is nu aan Red Bull’

Dit jaar is dat wel anders. McLaren beschikt sinds de openingsrace in Melbourne over de meest competitieve bolide, waardoor Verstappen is teruggezakt naar de derde plaats in het klassement. Het verschil met Piastri en Norris bedraagt nu respectievelijk 49 en 39 WK-punten. Desondanks is Fernando Alonso onder de indruk van wat Verstappen presteert. De Red Bull-coureur won al twee Grands Prix, in Japan en in Imola.

LEES OOK: Johnny Herbert: ‘Lindblad kan op termijn beter worden dan Verstappen’

“Dit jaar heeft hij misschien niet eens een auto die tot de top twee of drie behoort, en toch doet hij nog altijd mee in de strijd om de titel”, stelde de Spanjaard. “Hij presteert gewoon altijd op het hoogste niveau. Het is nu aan Red Bull om Verstappen een auto te geven waarmee hij echt voor het kampioenschap kan vechten, maar aan hemzelf hoef je nooit te twijfelen,” besloot Alonso.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.