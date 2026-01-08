Fernando Alonso heeft teruggeblikt op de veranderingen binnen de Formule 1 sinds zijn debuut in de koningsklasse. De Spanjaard stond in 2001 voor het eerst al op de grid, en heeft in zijn tijd als Formule 1-coureur met name de auto’s drastisch zien transformeren. En niet altijd ten goede, vertelt de wereldkampioen eerlijk: ‘Het plezier achter het stuur is minder geworden’.

Fernando Alonso maakte tijdens de GP Australië van 2001 al zijn debuut in de Formule 1. Vijfentwintig jaar later is de Spanjaard de meest ervaren coureur van de huidige grid. Voorafgaand aan de start van zijn 23ste seizoen in de Formule 1 – wanneer wederom ingrijpende reglementswijzigingen op het programma staan – blikt Alonso terug op de grootste veranderingen in de autosport sinds zijn debuutjaar.

“De F1 is ten goede veranderd op het gebied van veiligheid, het verkopen van de show aan het publiek en op het gebied van technologie”, somde Alonso op in een interview met The New York Times. “We hebben ongelooflijke krachtbronnen, zeer efficiënt, die misschien wel zestig procent minder brandstof verbruiken dan twintig jaar geleden met dezelfde prestaties of betere. Dat is opmerkelijk.”

Plezier

Toch komen niet alle veranderingen de Formule 1-sport ten goede, vertelde Alonso eerlijk. Volgens de Spanjaard heeft de vooruitgang op het gebied van technologie ook een groot nadelig effect op de auto’s. “Het plezier achter het stuur is misschien een stuk minder geworden”, zei hij. “Want door de veiligheid en technologie zijn deze lange, zware auto’s niet meer zo scherp als vroeger.”

Of de 2026-auto’s het rijplezier weer wat meer kunnen terugbrengen naar de Formule 1 voor Alonso is nog afwachten. De nieuwe bolides zijn wel kleiner en dertig kilo lichter dan de vorige generatie auto’s met grondeffect. Toch blijft de Spaanse wereldkampioen voorlopig nog wel even aan de Formule 1 verbonden. “Als ik nadenk over wat de beste stap is voor het komende jaar, de komende drie jaar of wat dan ook, denk ik dat de Formule 1 nog steeds het summum is van de motorsport”, besloot Alonso. De coureur heeft sowieso nog tot en met eind 2026 een contract bij Aston Martin.

