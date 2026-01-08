David Coulthard prijst de unieke aanpak van McLaren in het afgelopen seizoen. De papaja’s beschikten met Lando Norris en Oscar Piastri over twee bekwame coureurs en bovendien twee kandidaten voor de titel. Zodoende weigerde het team een favoriet aan te wijzen en gunden Zak Brown en Andrea Stella beiden een eerlijke kans op het wereldkampioenschap. Coulthard looft deze mentaliteit en vergelijkt die met de tijd van Ayrton Senna en Alain Prost.

“Ik vind het een verdienste van McLaren dat ze deze interne strijd door de decennia heen hebben laten voortduren”, aldus David Coulthard in de Red Flags-podcast. “Ze hanteren altijd zo’n mentaliteit van: ‘Laten we de twee beste coureurs binnenhalen.'” De Schot herinnert zich dat een team als Ferrari vroeger heel anders te werk ging. “Kijk naar Ferrari, in het tijdperk van Michael Schumacher”, lichtte hij toe. “Ik kan het weten, want ik kreeg destijds een contract aangeboden waarin stond dat ik de tweede coureur zou zijn naast Michael. Het was voor mij onmogelijk om daarmee in te stemmen.”

‘Ze willen gewoon de beste coureurs’

“Eddie Irvine had daar wel vrede mee”, vervolgde hij. “En Rubens Barrichello en Felipe Massa hebben grote successen gekend, ook als Ferrari-coureurs.” Bij McLaren is er echter zelden sprake geweest van een dergelijke rolverdeling, benadrukte Coulthard. “Daar willen ze gewoon de beste coureurs, en proberen ze die daarna te managen. Kijk naar de rivaliteit tussen Prost en Senna, en al die andere grote gevechten tussen teamgenoten.”

LEES OOK: Presentatiedata 2026 | Wanneer onthullen de F1-teams hun nieuwe auto’s?

“Ik geloof bovendien dat ze iedereen gelijke kansen bieden wat betreft de auto’s”, voegde Coulthard eraan toe. “Ik heb echt vertrouwen in McLaren, en Zak Brown en Andrea Stella verdienen alle lof. Dat geldt overigens voor het hele team.” Hij noemde specifiek topingenieurs Rob Marshall en Peter Prodromou. “Ze hebben die winnende cultuur weer opgebouwd, en het is prachtig om te zien”, besloot Coulthard.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)