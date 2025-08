Fernando Alonso onthult meer over zijn spierblessure. De Spanjaard miste de eerste vrije training in Hongarije door zijn verwonding, maar zat tijdens het tweede oefenuurtje alweer achter het stuur van de AMR25. Alonso heeft er alle vertrouwen in het verdere raceweekend volledig te kunnen rijden: ‘Ik heb geen pijn in de auto’.

Fernando Alonso moest op de vrijdag in Hongarije de eerste vrije training aan zich voorbij laten gaan. Aston Martin maakte vlak voor de sessie bekend dat de Spanjaard kampt met een spierblessure aan zijn rug. De coureur heeft er al sinds de GP België last van, en hoopte door het missen van het eerste uurtje oefenen op de Hungaroring zijn hersteltijd te verlengen. In de tweede vrije training zat Alonso weer achter het stuur, waar hij indrukwekkend de op vier na snelste tijd reed.

LEES OOK: Aston Martin onthult meer over spierblessure Alonso: ‘Moet in VT2 weer in de auto zitten’

De Spanjaard vertelt na de sessie hoe hij eerder in de MRI-scan moest om zijn blessure nader te onderzoeken. “Ik heb een kleine blessure aan een spier in mijn onderrug”, legt Alonso uit aan de aanwezige media. “Ik heb eigenlijk rust nodig, maar gelukkig komt de zomerstop eraan. Het is nog even twee dagen doorkomen, waarin ik het rijcomfort met de stoel moet managen. We hebben wat verschillende oplossingen gevonden met kussentjes, en dat werkt goed. Ik had geen pijn in VT2.”

Beheersbaar

De tweevoudig wereldkampioen ziet het verdere weekend daarom ook wel zitten. “Je hebt altijd wel wat kleine pijntjes of ongemakken hier en daar”, vervolgt Alonso. “Ik heb vorige week een MRI-scan laten maken om het goed te laten checken, en daaruit bleek een kleine spierblessure. Als normaal persoon zou je het waarschijnlijk een paar weken rustig aan moeten doen, maar voor mij is het beheersbaar. Ik heb geen pijn in de auto, dat is het belangrijkste.” Op de zondag in Hongarije staat de grootste uitdaging voor Alonso te wachten, dan vindt namelijk de hoofdrace plaats waarbij de coureurs zeventig rondes moeten rijden.

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.