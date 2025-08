Aston Martin-topman Mike Krack onthult meer details over de spierblessure van Fernando Alonso. Volgens de tegenwoordige Chief Trackside Officer hoopt het team de hersteltijd van de Spanjaard te verlengen met zijn afwezigheid tijdens de eerste vrije training in Hongarije. Het plan is vooralsnog om Alonso in de tweede vrije training op de Hungaroring weer in de AMR25 te laten rijden.

Aston Martin maakte vrijdagochtend bekend dat Fernando Alonso de eerste vrije training in Hongarije aan de zijlijn staat. De Spanjaard kampt sinds de GP België met een spierblessure in zijn rug. Reservecoureur Felipe Drugovich heeft de taken van Alonso tijdens het eerste uurtje oefenen op de Hungaroring overgenomen, maar het plan is om de tweevoudig wereldkampioen gewoon weer in de middag achter het stuur van de AMR25 te laten plaatsnemen.

“Fernando ontwikkelde een klein spierprobleem na Spa”, onthult Aston Martin-topman Mike Krack op de vrijdagochtend in Hongarije. “Met hoe druk onze kalender is, is er nooit genoeg hersteltijd. Er is zelfs soms niet genoeg tijd om te slapen, omdat je moet reizen, dus ik denk dat dat het probleem is. Daarom hebben we ervoor gekozen om zijn hersteltijd te verlengen door VT1 over te slaan, wat normaal gesproken de minst belangrijke sessie is. Het plan is dat Fernando vanaf VT2 weer in de auto zit.”

Tweede vrije training

De tweede vrije training op de Hungaroring gaat om vijf uur al van start, waardoor de hersteltijd van Alonso maar met een paar uur wordt verlengd. Denkt Krack dat dat genoeg zal zijn voor de Spanjaard? “Ik denk niet dat het om de uren gaat, het is waarschijnlijk meer het lagere aantal ronden (dat Alonso nu rijdt, red.) dan de duur. We hebben uiteraard ook enkele aanpassingen gedaan aan zijn zithouding. We hebben gisteren wat dingen gecontroleerd om het comfortabeler voor hem te maken, en zijn er vrij zeker van dat het goed zal gaan.” De tegenwoordige Chief Trackside Officer verwacht niet dat de zeventig rondes van de GP Hongarije op zondag een probleem zullen zijn.

Daarnaast is het voor Aston Martin ook een meevaller dat Felipe Drugovich zo in de auto van de Spanjaard kon springen. “Het wisselen van coureurs is best wel gemakkelijk”, legt Krack ook uit. “Vooral omdat ze een vergelijkbare lengte hebben. Ook wanneer het aankomt op rijden, is Felipe erg betrouwbaar. Hij legt hetzelfde programma af als Fernando zou doen. Daarna zien we wel hoe we verder gaan.”

