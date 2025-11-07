Het team van Alpine heeft de samenwerking met Franco Colapinto verlengd. Ondanks aanhoudende exit-geruchten maakten de Fransen vrijdag bekend dat de Argentijn ook volgend jaar aanblijft als vaste coureur. Colapinto werd in het voorjaar opgeroepen om Jack Doohan te vervangen, maar heeft sindsdien nog weinig laten zien. Doordat Colapinto nog geen enkel WK-punt heeft gescoord in 2025, keek topadviseur Flavio Briatore ook naar test- en reservecoureur Paul Aron.

Met het verlengen van de samenwerking met Colapinto is de line-up van Alpine voor 2026 compleet. Pierre Gasly had al een langdurig contract getekend met de Franse renstal. Zijn Argentijnse teamgenoot moest zich de afgelopen maanden nog bewijzen tegenover de teamleiding, onder wie Flavio Briatore. De excentrieke Italiaan had zich al laten ontvallen dat hij voor volgend jaar de keuze moest maken tussen Colapinto en Alpine-junior en Formule 2-vedette Paul Aron.

In aanloop naar de GP van São Paulo legde de 22-jarige Argentijn uit dat hij alle exit-geruchten negeert en de situatie ‘race voor race’ wil aankijken. “Ik weet het niet”, haalde Colapinto zijn schouders op. “Ik bekijk het allemaal per race en probeer me te concentreren op het weekend”, verklaarde hij in gesprek met de media in Brazilië. “São Paulo is gewoon weer een raceweekend, op een circuit en een plek waar ik gewoon heel erg van geniet. Om weer in Brazilië in de Formule 1 te racen is voor mij heel bijzonder. Ik kan niet wachten om de baan op te gaan. Verder denk ik niet veel na over de toekomst. Ik wil me volledig concentreren op dit seizoen en proberen hoger te finishen”, voegde hij eraan toe.

Motivatie

Gevraagd naar de situatie binnen Alpine, legde Colapinto uit dat het soms lastig is om gemotiveerd te blijven. Het team is hekkensluiter in het klassement en focust zich al geruime tijd op volgend jaar en de nieuwe technische reglementen. “We staan er momenteel niet goed voor”, zei hij. “We presteren niet zoals we willen of mogen verwachten op dit punt van het jaar. Het is soms lastig om gemotiveerd en sterk te blijven in deze situatie, maar dat lukt ons wel. Dat is wat ik het mooiste vind aan dit team – we blijven pushen en trekken onszelf hier doorheen.”

Vorig jaar deed Colapinto dienst namens Williams gedurende de GP van São Paulo. Het werd een pijnlijk weekend voor de jonge Argentijn, die na meerdere crashes uitviel in de dertigste ronde. Het droeg eraan bij dat hij niet werd opgenomen in de Red Bull-gelederen. “Vorig jaar was niet makkelijk voor me en niet zo leuk als ik had gehoopt”, blikte hij terug. “In de paddock en met de dingen die gebeurd zijn, was het best lastig. Dus wil ik gewoon een goed weekend hebben – genieten met de fans”, concludeerde hij. “Ik weet dat ze er alles aan hebben gedaan om naar Brazilië te komen.”

Alpine-junior en Formule 2-vedette Paul Aron maakte eveneens kans op een contract voor 2026

(Getty Images)

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.