Voormalig Formule 1-coureur en analist Ralf Schumacher heeft zich kritisch uitgelaten over de toekomst van Lance Stroll bij Aston Martin. De Duitser vindt dat teameigenaar Lawrence Stroll, de vader van de coureur, een harde keuze moet maken als hijde ambities van de renstal waar te maken.

“Als hij echt wereldkampioen wil worden, moet hij zijn zoon ontslaan,” aldus Schumacher tegen Bild. “Lance’s kwalificatieresultaten tegenover zijn teamgenoot Fernando Alonso, namelijk 27-0, zeggen alles. De vader moet beslissen: emoties of succes?”

Lance Stroll rijdt sinds 2019 voor de renstal die in handen is van zijn vader. Sinds de komst van Fernando Alonso in 2023 wordt het prestatieverschil tussen de twee rijders nadrukkelijk zichtbaar. In 2023 werd Stroll door Alonso met 132 punten achterstand verslagen, in 2024 bedroeg dat verschil 46 punten. Dit seizoen staan beide coureurs weliswaar op 26 punten, maar Stroll is inmiddels al 27 Grands Prix op rij in de kwalificatie verslagen door de 44-jarige Spanjaard.

‘Beslissing is moeilijk’

Volgens Schumacher bevindt Aston Martin zich op een kruispunt, nu de nieuwe technische regelgeving vanaf 2026 kansen biedt om de stap naar de top te zetten. Met de komst van ontwerper Adrian Newey wil het team structureel vooraan meedoen, maar daarvoor is volgens de Duitser ook een betere rijdersbezetting noodzakelijk.

Schumacher: “De vader moet beslissen: emoties of succes? Als hij het serieus meent met de ambitieus van het team, zal hij de coureursline-up voor 2026 volledig moeten herzien. Ik denk dat hij dat weet, maar de beslissing is moeilijk voor hem.”

