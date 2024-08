Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Lance Stroll. Cijfer: 5,2.

Tom Coronel: ““Hij laat bij vlagen zien dat hij er is. Vanwege zijn vader rijdt hij bij Aston Martin, dat weten we allemaal, maar ik vergeet nooit zijn pole in de regen in Turkije 2020. Dan kan je dus wel iets! Dat kan geen lucky shot zijn, want je laat een heleboel topcoureurs op dat moment achter je. En vergeet niet, hij is eerder F3-kampioen geweest.”

‘Wat het met Lance Stroll vooral is, is dat hij weinig plezier uitstraalt. Ik mis bij hem de funfactor. Ik ben ervan overtuigd dat als hij die sweet spot bij zichzelf weet te raken, dat hij nog wel eens zou kunnen gaan vlammen. Maar dat ligt bij hemzelf. Ik denk dat die gozer echt wel van racen houdt, maar niet van al het gedoe eromheen. Als professioneel autocoureur heb je meer plussen dan minnen, maar als je die minnen niet kan slikken, dan vind ik dat je die plussen niet hoort te krijgen. Bij hem heb ik toch wel het verwende rijkeluiszoontje-gevoel. Terwijl hij nogmaals wel écht goed is en zeker geen pannenkoek.”