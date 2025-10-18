Max Verstappen verzekerde zich vrijdag van poleposition voor de sprintrace in Austin. Tijdens de eerste competitieve sessie van het weekend rekende hij af met de beide McLaren-coureurs, tevens zijn rivalen in de strijd om het wereldkampioenschap. McLaren had goede hoop op een dominant weekend in Texas – de MCL39 zou goed gedijen op het Circuit of the Americas. Na de sprintpole van Verstappen vreest teambaas Andrea Stella echter dat Red Bull nu de dienst uitmaakt.

Nadat Lando Norris in SQ1 en SQ2 de tijdlijsten had aangevoerd, ging Verstappen er in de laatste kwalificatieronde met de snelste tijd vandoor. De Nederlander dook 0,071 seconde onder de tijd van zijn concurrent. McLaren-teambaas Andrea Stella gelooft dat Red Bull hiermee heeft bewezen overal mee te kunnen strijden om de winst. Een pijnlijke gewaarwording, aangezien Verstappen de afgelopen weken al ver inliep op zijn titelrivalen.

‘Nuttige basis’

“Het bevestigt dat Red Bull hun auto absoluut heeft verbeterd”, reageerde Stella tegenover Sky Sports. “Ze zijn nu competitief en kunnen op elk circuit strijden voor overwinningen en polepositions. Tegelijkertijd is het positief om te zien dat onze auto hier competitief is, vergeleken met andere circuits waar we het wat moeilijk hadden.” Tijdens de afgelopen Grands Prix van Singapore en Azerbeidzjan was de McLaren opvallend minder dominant dan eerder in het seizoen.

“Het is een goed resultaat”, zei Stella over de tweede en derde tijd van respectievelijk Lando Norris en Oscar Piastri. “Desalniettemin is het niet waar we op hoopten – we zijn hier om poleposition te veroveren. Tegelijkertijd biedt het wel een goede uitgangspositie voor de sprintrace, en is het een nuttige basis om te zien waar we onze prestaties kunnen verbeteren en tijdens de reguliere kwalificatie opnieuw voor poleposition kunnen strijden.” Ondanks de achterstand op Red Bull heeft Stella vertrouwen in het zaterdagnummer. “Normaal gesproken presteert onze auto redelijk goed bij bandenslijtage, dus om verschillende redenen, waaronder deze, kijken we uit naar de sprintrace.”

