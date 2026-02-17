McLaren-teambaas Andrea Stella heeft een eerste, voorzichtige blik geworpen op de onderlinge machtsverhoudingen in aanloop naar het nieuwe F1-seizoen. Na de besloten shakedown in Barcelona en de eerste driedaagse test in Bahrein zijn de lange runs geanalyseerd. Daaruit trekt de Italiaan een duidelijke, zij het voorlopige conclusie: Ferrari en Mercedes ogen momenteel het meest competitief.

Volgens Stella kwamen tijdens de eerste openbare tests in Bahrein enkele opvallende signalen naar voren. “Wat betreft racesnelheid kan ik bevestigen dat Ferrari er behoorlijk competitief uitziet”, begon hij tegenover de aanwezige media. Vervolgens verwees hij naar specifieke runs van onder anderen Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Oscar Piastri en Charles Leclerc. “Als je Hamilton en Antonelli vergelijkt met Piastri, kun je stellen dat zij sneller waren dan wij. Bovendien leek Leclerc eveneens zeer competitief.”

Testresultaten zeggen echter niet alles, benadrukte Stella. Teams kunnen nog snelheid achter de hand houden of wachten met bepaalde upgrades en afstellingen. “Ik wil iedereen op het hart drukken om niet te veel conclusies te trekken op basis van deze tests”, zei hij stellig. “Maar volgens de eerste indicaties staan Ferrari en Mercedes, als het om de onderlinge krachtsverhoudingen gaat, voorlopig bovenaan.”

McLaren tevreden over testprogramma

Dat neemt niet weg dat McLaren tevreden is over de eerste testdagen. De MCL40 legde probleemloos veel kilometers af. Toch wil Stella nog geen harde uitspraken doen over de daadwerkelijke performance van de nieuwe bolide. “Deze test is buitengewoon positief verlopen, gezien het aantal afgelegde kilometers, de betrouwbaarheid en de functionaliteit”, vervolgde hij tevreden. “We hebben alle geplande tests kunnen afronden. De auto – een volledig nieuw project – is daarmee definitief goedgekeurd.”

“We hebben een positief beeld van het werk dat tot nu toe is verricht”, voegde hij eraan toe. “Tijdens de eerste dagen in Barcelona was het hard werken om het project op gang te krijgen, maar daarna zijn de resultaten wat ons betreft zeer bemoedigend geweest.” In Barcelona kampte McLaren tijdens een sessie van Piastri nog met een brandstofprobleem, maar dat werd relatief snel verholpen. In Melbourne zal moeten blijken hoe de definitieve rangorde eruitziet. Vooralsnog kijken de topteams met vertrouwen uit naar de start van het nieuwe seizoen.

