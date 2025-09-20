Voor McLaren verliep de kwalificatie in Bakoe verre van vlekkeloos. Oscar Piastri eindigde zijn sessie vroegtijdig in de muur, terwijl Lando Norris er niet in slaagde om een competitieve ronde neer te zetten. Teambaas Andrea Stella noemt het achteraf een “intense en lastige sessie”, waarin de omstandigheden nauwelijks ruimte lieten voor foutloze rondes.

“Het was zeker niet het resultaat wat we voor ogen hadden,” zegt Stella na afloop tegenover F1TV. “De vele rode en gele vlaggen, de windvlagen en de regen maakten het enorm moeilijk om een foutloze ronde neer te zetten. In zo’n chaotische sessie is timing alles — en dat zat er vandaag niet in.”

Met name Oscar Piastri’s crash in Q3 was teleurstellend voor de Britse renstal, zeker omdat zijn tempo daarvoor veelbelovend was. “Tijdens de ronde waarin hij crashte, was hij heel snel in de eerste paar bochten,” legt Stella uit. “Maar hij onderschatte de hoeveelheid grip die er lag en blokkeerde de voorbanden — iets dat we vaker zien gebeuren in Bakoe.”

Focus op de race

Ook Lando Norris had meer potentie dan zijn rondetijd liet zien, benadrukt de teambaas. “Voor ons was het vooral belangrijk om überhaupt een rondetijd te zetten. We weten dat de auto snel is, en Lando was onderweg naar een hele sterke ronde tot hij in de laatste bochten tegen problemen aanliep.” Ondanks het tegenvallende resultaat blijft Stella strijdvaardig. “We moeten nu resetten en morgen de posities terugpakken. Het wordt hoe dan ook een interessante race — ik kijk ernaar uit.”

