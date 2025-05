McLaren-teambaas Andrea Stella verwelkomt de nieuwe pitstopregels voor de Grand Prix van Monaco, maar betwijfelt of deze altijd het gewenste effect zullen hebben. In een poging het entertainmentgehalte van ‘het kroonjuweel’ een beetje op te krikken, introduceerde de FIA voor dit jaar de verplichte dubbele pitstop. Volgens Stella kan dat onder bepaalde omstandigheden tot ‘onhandige situaties’ leiden.

De afgelopen editie van de GP van Monaco was opnieuw onderhevig aan kritiek. Thuisheld Charles Leclerc kwam weliswaar als eerste over de streep, maar dat maakte de race niet minder – ahum – saai. Na de crash van Sergio Pérez en de beide Haas-coureurs kon het hele veld een gratis pitstop maken, en daarmee was de einduitslag eigenlijk al beslist. Om het hoofdnummer in Monaco iets interessanter te maken, moeten alle coureurs in 2025 verplicht twee keer naar binnen komen voor een nieuw setje banden.

Oppassen voor regen

McLaren-teambaas Andrea Stella is verheugd over deze nieuwe regeling, al waarschuwt hij dat er onder bepaalde omstandigheden ook ‘onhandigde situaties’ kunnen ontstaan. “Eerlijk gezegd benader je het op dezelfde manier, met dezelfde middelen, met hetzelfde denkproces als hoe je ieder ander evenement zou benaderen”, aldus de Italiaan tegenover de media in Imola. “Laten we zeggen dat je gewoon meer beperkingen hebt, dus je moet wat aanpassingen doen in hoe je dit aanpakt.”

“Na de race van vorig jaar is een beetje verandering een interessant aspect”, beaamde Andrea Stella. “Ik verwelkom dit soort veranderingen, al zal het onder natte omstandigheden iets lastiger worden. Dus voor droge omstandigheden denk ik dat het gewoon interessant is. Wanneer het gaat regenen, ben ik bang dat het wat onhandige situaties kan opleveren. Desalniettemin kijken we er wel naar uit.” Voorlopig belooft het droog te blijven tijdens de Grand Prix, maar wanneer het onverhoopt toch met bakken uit de hemel komt, is het nog maar de vraag of je de coureurs moet verplichten om drie verschillende sets regenbanden te gebruiken.

