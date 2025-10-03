Met het oog op het nieuwe motorreglement in 2026 maakt Aston Martin zich op voor een grote stap: het wordt dan officieel een fabrieksteam met motorleverancier Honda. Teambaas Andy Cowell, die eerder de baas van de motorontwikkeling was bij Mercedes, spreekt zich nu voor het eerst uitgebreid uit over de samenwerking met de Japanse motorleverancier – en is vol lof.

“De samenwerking met Honda verloopt uitstekend”, vertelt Cowell tijdens de FIA-persconferentie in Singapore. “Ze zijn, net als Aston Martin, een organisatie die wordt gedreven door techniek. Hun innovatieve karakter, hun passie, betrokkenheid en lef zijn enorm. Maandag vlieg ik naar Sakura om daar een paar dagen met Honda door te brengen. Het is een spannende tijd voor het team.”

Die spanning komt niet alleen door de overstap naar een volwaardige fabriekssamenwerking, maar ook door de nieuwe verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. “We gaan van klantenteam – waarbij je nauwelijks inspraak hebt in wat er achter in de auto gebeurt – naar een situatie waarin we samen bepalen hoe de voorkant van de motor eruit moet zien, hoe we het koelingssysteem ontwerpen en hoe we de transmissie integreren”, legt Cowell uit. Volgens hem is de aanwezigheid van Adrian Newey, die sinds maart betrokken is bij Aston Martin, daarbij van grote waarde. “Hij heeft ervaring met Honda en begrijpt instinctief wat haalbaar is en wat niet. Dat geeft ons een voordeel.”

Minder data, meer controle

Toch brengt het fabrieksmodel ook risico’s met zich mee. Als enige team dat gebruikmaakt van de Honda-motor, mist Aston Martin de luxe van extra testdata die klantenteams genereren. Cowell erkent het nadeel, maar wijst ook op de voordelen. “Het is altijd een afweging”, stelt hij. “Met meer teams heb je meer testkilometers, maar met minder teams kun je de stap van ontwikkeling naar productie later zetten. Daardoor houd je meer tijd over in de ontwikkelingsfase.”

LEES OOK: Creatieve Bortoleto bootste hitte in Singapore na: ‘Met twee jassen in de sim’

Die extra ontwikkeltijd moet zich uiteindelijk vertalen naar een foutloze voorbereiding op het testseizoen. “Ik denk dat het uiteindelijk aankomt op oog voor detail”, zegt Cowell. “Tijdens de testdagen in Barcelona rijden we allemaal zo’n 800 kilometer per dag, net als dit jaar in Bahrein. Dan moet alles samenkomen – en dan móet het werken. Dáár ligt onze focus.”

