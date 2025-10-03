De GP van Singapore brengt een aantal unieke uitdagingen met zich mee. Uiteraard is het Marina Bay Street Circuit berucht om zijn nauwe bochten en verraderlijke muren, maar ook het klimaat in de Aziatische miljoenenstad speelt altijd een hoofdrol. Terwijl de FIA voor het eerst een officiële hittewaarschuwing heeft afgegeven, bereiden sommige rookies zich op hun eigen manier voor op deze uitputtingsslag. Gabriel Bortoleto bedacht een opvallende oefening.

De GP van Singapore geldt volgens veel coureurs als één van de zwaarste beproevingen op de kalender. “De cockpit voelt als een sauna”, luidt een bekende uitspraak van George Russell. Ook dit weekend lopen de gevoelstemperaturen op tot liefst 38 graden Celsius, mede door de extreem hoge luchtvochtigheid op en rond het Marina Bay Circuit. Het is geen geheim dat het in een ronkende Formule 1-auto nog veel warmer wordt – tot wel 60 graden Celsius, weten coureurs. Hoe bereid je je als rookie voor op zo’n uitputtingsslag? Gabriel Bortoleto denkt het antwoord te hebben.

“Ik heb thuis in Monaco veel op dit circuit geoefend in de simulator”, aldus Bortoleto tegenover het Zwitserse Blick. De Braziliaan traint veel op het virtuele asfalt, net als vriend en voorbeeld Max Verstappen. “Ik heb wel vijfhonderd rondjes gereden”, vervolgde hij trots. “In plaats van een T-shirt te dragen, zoals ik normaal doe, droeg ik twee dikke jassen om de hitte te simuleren.” Een creatieve oefening dus. Of het zich uitbetaalt, weten we zondag.

