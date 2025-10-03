De Grand Prix van Singapore 2025 wordt er eentje waar niet alleen de banden en de remmen zwaar op de proef worden gesteld — maar ook het lichaam van de coureurs. Vanwege de hitte en hoge luchtvochtigheid heeft de FIA de race in Singapore voor het eerst bestempeld als ‘hittegevaarlijk’. Om incidenten op dat vlak te voorkomen, krijgen coureurs dit weekend de beschikking over een nieuw koelvest.

De FIA verklaart dat er sprake is van hittegevaar (‘heat hazard‘) wanneer de weersvoorspellingen temperaturen van 31 graden Celsius of hoger voorspellen. Naar verwachting zullen alle drie de dagen van de Grand Prix van Singapore temperaturen boven de 30 graden en een hoge luchtvochtigheid kennen, ook al vinden sommige races ‘s avonds plaats.

Verplicht systeem

Om de coureurs beter te beschermen tegen oververhitting, voert de FIA om die reden een nieuw systeem in: het Driver Cooling System. Dat moet de fysieke belasting tijdens de race verlichten. De teams zijn verplicht om dit systeem in hun auto’s te installeren, ongeacht of de coureur ervoor kiest het daadwerkelijk te gebruiken.

Centraal in het systeem staat een speciaal brandwerend koelvest, voorzien van dunne buisjes waardoor koude vloeistof stroomt. Die vloeistof wordt aangevoerd vanuit een koeltank in de auto, met behulp van een pomp en een netwerk van leidingen. Zo wordt het bovenlichaam van de coureur gekoeld. Dit werkt zelfs bij cockpittemperaturen van boven de 50 graden.

Comfort of gewicht

Het dragen van het koelvest is echter (nog) niet verplicht. De FIA laat de keuze bij de coureurs. Het koelvest is nog in ontwikkeling en niet iedereen vindt het even comfortabel.

Om te voorkomen dat rijders een gewichtsvoordeel halen door het vest achterwege te laten, geldt er een verplichte ballast van een halve kilo voor wie zonder vest rijdt. Het is de eerste keer dat dit systeem officieel wordt ingezet tijdens een raceweekend. De FIA kondigde de maatregel in 2023 al aan. Dit gebeurde na de uitputtingsslag in Qatar, waar meerdere coureurs ernstige hitteklachten kregen.

