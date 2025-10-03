Oscar Piastri – die tijdens het laatste raceweekend in Bakoe een rampweekend kende – geeft toe dat hij zich dergelijke optredens niet meer kan veroorloven. De Australiër leidt al geruime tijd het coureurskampioenschap, maar voelt inmiddels de hete adem van teamgenoot Lando Norris en rivaal Max Verstappen. In aanloop naar de GP van Singapore, een beslissende race met het oog op de titelstrijd, legt Piastri uit wat hij heeft geleerd.

Na een crash in de kwalificatie startte Piastri vanaf de negende plaats in Bakoe. Na een valse start vergaloppeerde hij zich in de nauwe bochten van het stratencircuit en viel hij al in de eerste ronde uit. Daardoor slonk zijn voorsprong op Norris tot 25 punten. Max Verstappen, die in Azerbeidzjan zijn tweede race op rij won, verkleinde zijn achterstand tot 69 punten. Daarmee lijkt de Red Bull-coureur zich voorzichtig tot titelkandidaat te ontpoppen.

“We willen geen weekenden zoals Bakoe en we weten dat we ons die ook niet kunnen veroorloven”, aldus Piastri voorafgaand aan de GP van Singapore. “Natuurlijk heb ik van mijn kant een aantal harde lessen geleerd, maar ik denk dat we ook als team hebben gezien hoe we onze weekenden kunnen verbeteren. Dus dat is altijd belangrijk. Bakoe bewees hoe snel alles kan veranderen, maar herinnert ons er tegelijkertijd aan wat ons dit seizoen zo succesvol heeft gemaakt. Zolang we ons daarop focussen, worden onze titelkansen alleen maar groter.”

Risico’s

Wat betreft zijn eigen prestaties gaf Piastri toe dat hij waardevolle lessen heeft geleerd over het nemen van risico’s. “Ik trek vooral lering uit de risico’s die ik heb genomen”, verklaarde hij. “Er is verder niets revolutionairs dat ik moet of ga veranderen”, voegde hij eraan toe. “In 16 van de 17 races pakten mijn keuzes goed uit. Ik moet me gewoon blijven concentreren op de dingen die goed gaan. Voor de rest schrijf ik Bakoe toe aan een paar fouten.”

LEES OOK: Leclerc ziet het somber in: ‘Ferrari wint dit jaar waarschijnlijk geen race meer’

Piastri benadrukte dat hij die fouten vrij snel kan loslaten. “Het was relatief makkelijk om weer verder te gaan”, meende de Australiër. “In zekere zin is het makkelijker om verbeterpunten te vinden wanneer je zoveel fouten maakt. Dat maakt de reflectie vrij eenvoudig, waardoor ik nu op mijn gemak weer aan de slag kan. Ik heb er zeker niet te lang bij stil hoeven staan. Natuurlijk heb ik mijn lesje geleerd, maar dit weekend benader ik gewoon als ieder ander weekend”, besloot hij strijdvaardig.

