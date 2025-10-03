Charles Leclerc doet alvast een sombere voorspelling voor Ferrari voor de rest van het huidige seizoen. Volgens de Monegask is het ‘onwaarschijnlijk’ dat het Italiaanse team dit jaar nog een race wint. En dat komt met name door concurrent McLaren: ‘Helaas zijn zij namelijk ook goed in warmere omstandigheden’.

Ferrari moest na de GP Azerbeidzjan toezien hoe Mercedes aan de renstal voorbijging in het constructeurskampioenschap. Zowel George Russell als Andrea Kimi Antonelli eindigde voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc in Bakoe. Daarbij wacht Ferrari – in tegenstelling tot de Zilverpijlen – dit jaar nog altijd op een Grand Prix-zege. De laatste overwinning kwam tijdens de GP Mexico in 2024, toen Carlos Sainz zijn laatste zege voor de Scuderia pakte.

McLaren

Leclerc ziet het daarom ook voor de laatste zeven Grands Prix van het seizoen somber in. “Het is erg onwaarschijnlijk”, antwoordt de Monegask wanneer hem wordt gevraagd naar de kansen op een zege voor Ferrari. “McLaren is namelijk – en helaas voor ons – ook heel erg goed in warmere omstandigheden. Tegen Mercedes hebben we wel een kans tijdens warmere races, maar in vergelijking met McLaren hebben we zeker niet de sterkere auto.”

Lewis Hamilton ziet de aankomende race op Singapore in tegenstelling tot zijn teamgenoot een stuk positiever tegemoet. “Ik ben optimistisch”, verklaart de wereldkampioen zelfs tegenover de media in Singapore. “Ik voel me zeker beter in de auto. Het Marina Bay Street Circuit lag mij in het verleden altijd goed, dus ik kijk ernaar uit om hier voor de eerste keer met een Ferrari te rijden.”

