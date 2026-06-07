Vijf overwinningen op rij. Kimi Antonelli heeft in Monaco laten zien dat druk hem niet deert, met Verstappen en Hamilton in zijn nek, een rode vlag én een herstart maakte hij korte metten met de concurrentie. “Het was een waanzinnig weekend en een waanzinnige race.”

De start van de Grand Prix van Monaco had alle ingrediënten voor een zenuwslopend middagje werk. Twee wereldkampioenen loerden op een fout van de tienjarige Ferrari-killer, de straten van het prinsdom boden geen ruimte voor vergissingen en een rode vlag gooide roet in het eten. Maar Antonelli liet zich geen moment van de wijs brengen. Toen het de lichten doofden, reed hij bij iedereen weg alsof het niets was. “De auto voelde geweldig en gaf me het vertrouwen om te kunnen pushen. Ik heb er echt van genoten vandaag.”

Over de herstart was de jonge Italiaan aanvankelijk niet enthousiast, maar zodra die eenmaal een feit was, schakelde hij feilloos om. “Ik ben me weer gaan focussen. Daarna was het een kwestie om de banden weer op temperatuur te krijgen.” Toen hij na de eerste bocht nog steeds aan de leiding lag, glipte de rust in hem naar binnen. “De laatste ronden heb ik echt genoten.”

De zege smaakt extra zoet omdat teamgenoot George Russell buiten de punten viel, waardoor Antonelli zijn voorsprong in het kampioenschap verder uitbouwde. Toch blijft hij nuchter. “We zijn nog niet klaar, het is een lang seizoen. Maar we blijven pushen en het doel is om te blijven presteren zoals nu.”

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