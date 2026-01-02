Kimi Antonelli heeft zijn ideale scenario voor de start van het nieuwe Formule 1-tijdperk in 2026 uitgesproken. De Mercedes-coureur hoopt dat zijn team een vergelijkbare sprong voorwaarts kan maken als in 2014, toen de Duitse renstal bij de introductie van de turbo-hybride regels direct een beslissend voordeel had op de concurrentie.

Mercedes domineerde destijds de start van het hybride tijdperk, met Lewis Hamilton en Nico Rosberg die drie seizoenen lang onderling streden om de wereldtitel. Met een volledig nieuw technisch reglement voor 2026 – waarin zowel het chassis als de krachtbron op de schop gaan – ziet Antonelli parallellen met die periode.

“Ik hoop natuurlijk dat het net als in 2014 zal zijn, dat zou de droom zijn,” aldus Antonelli tegenover meerdere media. “Maar je weet het nooit. Ik denk dat deze reglementswijzigingen zelfs nog groter zijn dan in 2014, omdat ook aan de chassis- en aerodynamische kant alles verandert. Maar ik heb volledig vertrouwen in Mercedes en in het werk dat ze hebben verricht.”

Nauw betrokken

De Italiaan, die zijn rookiejaar in de Formule 1 afsloot met drie podiumplaatsen, bereidt zich voor op zijn tweede seizoen in de koningsklasse. In aanloop naar 2026 is hij nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen het team. “Ik heb veel tijd doorgebracht in de fabriek, waar ik de voortgang in de windtunnel heb gezien, en ook bij HPP [High Performance Powertrains], om de vooruitgang op de testbank te volgen,” legde hij uit.

“Het ziet er zeker veelbelovend uit, maar we weten niet wat de anderen doen. Het belangrijkste is dat we tijdens de eerste test in Barcelona een betrouwbare auto hebben, veel ronden kunnen rijden en daar maximaal van leren.”

De eerste testkilometers zullen later deze maand in Barcelona worden verreden en vormen het eerste tastbare meetmoment richting de openingsrace in Australië. Toch waarschuwt Antonelli dat echte verhoudingen pas later zichtbaar worden. “Wat de daadwerkelijke prestaties betreft, zullen we dat denk ik pas in Melbourne zien. Maar als je kijkt naar wat Mercedes in het verleden heeft gedaan, dan zou ik het geweldig vinden… Het zou een droom zijn om opnieuw zo’n scenario te beleven en mee te kunnen vechten om het wereldkampioenschap.”

