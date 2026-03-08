Kimi Antonelli kan weleens een mooi seizoen tegemoet gaan. De jonge Italiaan van Mercedes eindigde zondagochtend tijdens de GP van Australië in Melbourne knap als tweede, een kleine drie seconden achter zijn teamgenoot George Russell. “ We hadden ons geen betere auto kunnen wensen “, jubelde Antonelli meteen na afloop.

“Mijn start van de race was heel slecht”, keek Antonelli terug. Hij startte vanaf P2. “Ik verloor veel plekken, waardoor ik me moest herstellen. Maar de overall snelheid van de auto was goed, vooral aan het eind.”

Antonelli, voor wie het zijn vierde podiumplaats van zijn F1-carrière betekende, zei genoten te hebben van het racen. De ‘overtake-mode’ is heel krachtig, dat was genieten in het begin. Nu is het zaak om goed uit te rusten, ik kijk uit naar de volgende race, komend weekend in China.”

