Andrea Kimi Antonelli was ondanks een knappe tweede startpositie niet helemaal tevreden na de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo. De jonge Mercedes-coureur moest opnieuw zijn meerdere erkennen in Lando Norris, die de polepositie veroverde. De Italiaan hoopt morgen vanaf P2 zijn eerste Formule 1-zege te pakken.

“Om eerlijk te zijn ben ik best geïrriteerd dat ik weer achter hem (Norris) sta”, zei Antonelli na afloop. “We zaten vanmorgen in de sprintrace ook al zo dicht bij elkaar. Het was een lastige sessie door de wind, waardoor het moeilijk was een perfecte ronde te rijden. Maar ik ben blij dat ik in mijn laatste run toch nog een sterke ronde kon neerzetten.” De jonge Italiaan kijkt optimistisch vooruit naar de race: “Ik start morgen vanaf P2. McLaren is natuurlijk erg snel, dus het is belangrijk een goede start te hebben en meteen een sterk tempo te vinden.”

