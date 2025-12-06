Andrea Kimi Antonelli eindigt in Q2 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Mercedes-coureur werd veertiende, slechts 0,046 seconden verwijderd van de tiende plaats. “I don’t understand. I had no rear again”, zei de Italiaan na afloop van de sessie.
Eerder vandaag had de jonge Italiaan al een incident in de pitstraat. Hij kwam in het pad van Yuki Tsunoda terecht en raakte de zijkant van diens Red Bull. De vloer en sidepod van Tsunoda’s RB21 raakten daarbij beschadigd. Ook Antonelli’s W16 liep schade op aan de voorvleugel.
