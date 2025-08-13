Andrea Kimi Antonelli heeft aangegeven dat hij hoopt aan het einde van het huidige Formule 1-seizoen qua snelheid gelijk te liggen met Mercedes-teamgenoot George Russell. De Italiaanse rookie kende tot nu toe een wisselvallig debuutjaar, met zijn laatste puntenfinish — een derde plaats in Canada — inmiddels twee maanden geleden.

Volgens Antonelli speelt de onvoorspelbaarheid van de Mercedes W16 een grote rol in zijn prestaties. Het merendeel van zijn huidige 64 punten behaalde hij in de eerste seizoenshelft. “Ik worstel nog steeds met het begrijpen van wat de auto kan leveren in een kwalificatieronde,” zei hij tegenover Auto Motor und Sport. “Je zit zo dicht op de limiet dat je er makkelijk overheen gaat. Ik probeer nog steeds die fijne lijn te vinden.”

Antonelli benadrukte dat de omstandigheden in de kwalificatie verschillen van de race. “De grip is extreem hoog, je gaat veel sneller de bocht in. Elke ronde denk je: ‘Ik kan hier nog sneller doorheen.’ Ik ben nog niet op het punt dat ik in de eerste ronde al op de absolute limiet zit.”

‘Weet beter wat auto wel en niet vergeeft’

De opzet van de kwalificatie biedt volgens hem weinig ruimte om geleidelijk op te bouwen: “Bovendien verandert de limiet constant met de omstandigheden. Maar ik werk eraan.”

Ondanks zijn zelfkritiek over éénronde-snelheid, is Antonelli positiever over zijn racekwaliteiten, zoals bandenmanagement. “Dat gaat me makkelijker af omdat je in de race niet op de absolute limiet rijdt. Dan weet je ook beter wat de auto je wel en niet vergeeft.”

De Italiaan spreekt met veel respect over zijn teamgenoot Russell. “Mijn doel moet zijn om dezelfde tijden te rijden als hij. Ik geloof dat het mogelijk is. George beleeft een zeer sterk seizoen en laat zien dat hij een van de besten is, vooral als de auto goed werkt. Hij is echt een uitdagende teamgenoot. Als ik aan het einde van het jaar op zijn niveau zit, zou dat een eer zijn.”

